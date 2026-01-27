ЕАЭС введет единые правила электронной торговли

Проект был подготовлен в рамках реализации дорожной карты по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в ЕАЭС, утвержденной главами правительств стран Союза в 2021 году. Его основаня цель — установление общих правил осуществления такого вида торговли на внутреннем рынке.

— Фактически цель проведенной масштабной работы заключалась в том, чтобы снизить риски возникновения различных барьеров на пути свободного передвижения товаров электронной торговли. Для бизнеса это означает единство, предсказуемость и прозрачность регулирования на всей территории Союза, возможность применения электронного документооборота, снижение административной нагрузки и финансовых издержек, — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Для потребителей внедрение единых правил обеспечивает защиту их прав на уровне, сопоставимом с традиционной торговлей, а также меры по обеспечению информационной безопасности, защите персональных данных и ограничению спам-рассылок.

— Создание комплексной правовой среды является важным этапом для предоставления благоприятных условий как для бизнеса, так и для потребителей стран «пятерки». Обеспечение свободы передвижения товаров электронной торговли, а также сопутствующих услуг на рынке Союза дает гражданам доступ к широкому ассортименту качественных товаров из разных регионов и открывает бизнесу новые рынки сбыта, — сообщается на сайте ЕЭК.

По данным ЕЭК, покупки через интернет в государствах евразийской «пятерки» становятся все более популярными. Сегодня 95% населения стран ЕАЭС совершают покупки таким образом. Однако каждый второй житель сталкивается с нарушениями своих прав.

В связи с этим в 2026 году Евразийская экономическая комиссия вместе со странами Союза планируют провести информационные и обучающие мероприятия для повышения осведомленности граждан о правах при покупке товаров и услуг в интернете.