Кыргызстан и Китай подписали Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

31 августа в Бишкеке состоялись переговоры Президента КР Садыра Жапарова с Председателем КНР Си Цзиньпином, прибывшим в Кыргызстан с государственным визитом, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

В ходе государственного визита Си Цзиньпина состоялась церемония подписания и обмена двусторонними документами, которые направлены на дальнейшее укрепление кыргызско-китайского сотрудничества в транспортно-логистической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

Главным итогом переговоров стало подписание Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КР и КНР, а также Совместной декларации КР и КНР о высококачественном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

— Стороны выразили уверенность, что государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина придаст новый мощный импульс кыргызско-китайскому всеобъемлющему стратегическому партнерству и ознаменует переход двустороннего сотрудничества на новый практический этап, ориентированный на масштабные проекты, устойчивое развитие и повышение благосостояния народов двух стран, -говорится в сообщении пресс-службы президента КР.

Напомним, 30 августа председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.

1 сентября столица Кыргызстана примет очередное заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Сегодня на новом стадионе «Бишкек-Арена» состоится масштабная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников. Основная соревновательная, культурная и научная программа Игр со 2 по 6 сентября продолжится в Чолпон-Ате и ущелье Кырчын Иссык-Кульской области.