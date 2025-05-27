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    12:00, 27 Май 2025 | GMT +5

    Кыргызстан готов предоставить площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном

    Об этом заявил Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу в ходе официального визита в Республику Армения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЖК КР.

    Кыргызстан
    Фото: Жогорку Кенеш

    Спикер парламента отметил, что кыргызская сторона выражает поддержку усилиям по заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

    - Надеемся, что соответствующий документ будет подписан в ближайшее время. Кыргызстан, имея опыт, связанный с Бишкекским протоколом 1994 года, готов предоставить площадку для переговоров между двумя странами, – сказал он.

    Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян выразил признательность Кыргызстану за предложение предоставить площадку для переговоров по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув значимость повторного использования кыргызского опыта. Он также упомянул в качестве положительного примера опыт Кыргызстана по разрешению пограничных вопросов с Таджикистаном.

    В ходе переговоров обсуждены вопросы развития политико-экономического, культурно-гуманитарного и межпарламентского сотрудничества.

    Ранее мы писали о том, что Азербайджан выразил резкую критику в адрес премьер-министра Армении после его выступления на конференции «Ереванский диалог».

    В марте сообщалось, что Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения.

    В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану одновременно подписать мирное соглашение и совместное заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ.

    Теги:
    Армения Кыргызстан Азербайджан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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