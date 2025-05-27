Кыргызстан готов предоставить площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном
Об этом заявил Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу в ходе официального визита в Республику Армения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЖК КР.
Спикер парламента отметил, что кыргызская сторона выражает поддержку усилиям по заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
- Надеемся, что соответствующий документ будет подписан в ближайшее время. Кыргызстан, имея опыт, связанный с Бишкекским протоколом 1994 года, готов предоставить площадку для переговоров между двумя странами, – сказал он.
Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян выразил признательность Кыргызстану за предложение предоставить площадку для переговоров по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув значимость повторного использования кыргызского опыта. Он также упомянул в качестве положительного примера опыт Кыргызстана по разрешению пограничных вопросов с Таджикистаном.
В ходе переговоров обсуждены вопросы развития политико-экономического, культурно-гуманитарного и межпарламентского сотрудничества.
Ранее мы писали о том, что Азербайджан выразил резкую критику в адрес премьер-министра Армении после его выступления на конференции «Ереванский диалог».
В марте сообщалось, что Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения.
В апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану одновременно подписать мирное соглашение и совместное заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ.