Азербайджан критикует Армению после «Ереванского диалога»

По мнению пресс-секретаря ведомства Айхана Гаджизаде, позиция Армении «показывает нежелание менять конституцию и отказаться от территориальных претензий, что ставит под сомнение готовность к миру».

Баку также настаивает на ликвидации Минской группы ОБСЕ, называя ее устаревшим механизмом. Азербайджан считает, что конфликт между странами завершен освобождением своих территорий от долгой оккупации. Заявления Армении о «Западном Азербайджане» в Баку называют искажением фактов и призывом к правам этнических азербайджанцев, ранее проживавших в регионе.

— Азербайджан подтвердил свою позицию за беспрепятственный транзит, что должно способствовать региональному сотрудничеству и экономической интеграции, — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь призвал Армению внести конституционные изменения, исключить территориальные претензии и поддержать роспуск Минской группы без условий.

Ранее в апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану одновременно подписать мирное соглашение и совместное заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ.

В марте сообщалось, что Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения.

В этом же месяце оборонное ведомство Азербайджана заявило о пресечении разведывательных полетов ВС Армении.