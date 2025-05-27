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    07:32, 27 Май 2025 | GMT +5

    Азербайджан критикует Армению после «Ереванского диалога»

    Азербайджан выразил резкую критику в адрес премьер-министра Армении после его выступления на конференции «Ереванский диалог» 26 мая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на МИД Азербайджана.

    Армения-Азербайджан
    Фото: Kazinform/Pixabay

    По мнению пресс-секретаря ведомства Айхана Гаджизаде, позиция Армении «показывает нежелание менять конституцию и отказаться от территориальных претензий, что ставит под сомнение готовность к миру».

    Баку также настаивает на ликвидации Минской группы ОБСЕ, называя ее устаревшим механизмом. Азербайджан считает, что конфликт между странами завершен освобождением своих территорий от долгой оккупации. Заявления Армении о «Западном Азербайджане» в Баку называют искажением фактов и призывом к правам этнических азербайджанцев, ранее проживавших в регионе.

    — Азербайджан подтвердил свою позицию за беспрепятственный транзит, что должно способствовать региональному сотрудничеству и экономической интеграции, — говорится в сообщении. 

    Пресс-секретарь призвал Армению внести конституционные изменения, исключить территориальные претензии и поддержать роспуск Минской группы без условий.

    Ранее в апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану одновременно подписать мирное соглашение и совместное заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ.

    В марте сообщалось, что Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения.

    В этом же месяце оборонное ведомство Азербайджана заявило о пресечении разведывательных полетов ВС Армении.

    Теги:
    Армения Азербайджан Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
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