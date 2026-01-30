Кыргызстан будет проводить международные мероприятия без тендеров

Соответствующий закон подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Решение направлено исключительно на оперативное решение вопросов, связанных с закупками в отдельных отраслях и финансируемых из средств республиканского и местного бюджетов.

Согласно документу, такие закупки будут осуществляться по обычным гражданско-правовым договорам между заказчиком и исполнителем в соответствии с гражданским законодательством страны, что должно значительно ускорить процессы.

Кроме того, поправками вводится понятие «государственное задание», которое также позволяет проводить определенные закупки в упрощенном порядке. Под термином понимается заказ за счет средств республиканского и местных бюджетов юридическим лицам с участием государства в уставном капитале на выполнение приоритетных государственных задач, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности и социально-культурного развития государства.

За целевое и эффективное использование бюджетных средств персональную ответственность несут государственный заказчик и исполнитель государственного задания.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане могут отменить систему тендеров в строительстве.