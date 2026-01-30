РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:50, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Кыргызстан будет проводить международные мероприятия без тендеров

    В Кыргызстане закупки, связанные с проведением государственных и международных мероприятий, визитами иностранных делегаций и выполнением приоритетных государственных заданий, освобождены от требований закона о госзакупках, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Кыргызстан будет проводить международные мероприятия без тендеров
    Фото: Кабар

    Соответствующий закон подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Решение направлено исключительно на оперативное решение вопросов, связанных с закупками в отдельных отраслях и финансируемых из средств республиканского и местного бюджетов.

    Согласно документу, такие закупки будут осуществляться по обычным гражданско-правовым договорам между заказчиком и исполнителем в соответствии с гражданским законодательством страны, что должно значительно ускорить процессы.

    Кроме того, поправками вводится понятие «государственное задание», которое также позволяет проводить определенные закупки в упрощенном порядке. Под термином понимается заказ за счет средств республиканского и местных бюджетов юридическим лицам с участием государства в уставном капитале на выполнение приоритетных государственных задач, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности и социально-культурного развития государства.

    За целевое и эффективное использование бюджетных средств персональную ответственность несут государственный заказчик и исполнитель государственного задания.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане могут отменить систему тендеров в строительстве.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают