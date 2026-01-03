Кинопремьеры недели в Казахстане: новые приключения, сказки и драма

«Три богатыря и свет клином»

Зрителей ждет продолжение приключений любимых мультгероев — богатырей, которые готовятся к пополнению в своих семьях, однако вновь вынуждены встать на защиту родного княжества. Неожиданно над Русью нависает загадочная туча, грозящая погрузить мир во тьму. Этим пользуется хитрый купец Колыван, который, заручившись поддержкой злодеев из окружения Бабы Яги, нападает на княжество. Богатыри спешат на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию.

«Мелодия их мечты»

Любителям музыкальных историй представлена картина о супружеской паре Майке и Клер из Милуоки (США). Он мечтает о сцене, она — о жизни, выходящей за рамки привычной профессии. Объединившись в дуэт и вдохновившись творчеством Нила Даймонда, герои проходят путь от первых выступлений к успеху, сталкиваясь с любовью, разочарованиями и серьезными испытаниями. Фильм рассказывает о силе мечты и партнерства.

«Буратино»

Для семейной аудитории выходит новая интерпретация истории о Буратино. В руки папы Карло попадает волшебный ключ, способный исполнить любое желание. Мастер мечтает о сыне — и вскоре из ожившего полена появляется деревянный мальчик. Отправившись в большое путешествие, Буратино стремится доказать, что он настоящий и достойный любви сын.

«Чебурашка»

Продолжение получает и история о Чебурашке. Спустя год жизни у Гены ушастик взрослеет, становится более самостоятельным, что приводит к разногласиям между друзьями. Случай на дне рождения приводит к побегу детей в горы, где их ждут опасные приключения, а взрослым предстоит научиться слышать и понимать друг друга.

«Снеговик»

Одной из ключевых новинок для семейного просмотра станет сказочная история о снеговике, действие которой разворачивается в новогодние праздники. В волшебном мире начинает рушиться магия Деда Мороза, чем решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Предав Деда Мороза, она отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. Единственной надеждой становится оживший снеговик, слепленный девочкой Варей. Вместе им предстоит найти древний источник магии, разгадать загадки времени и вернуть людям праздник.

«Охота на розового зайца»

Завершает список премьер казахстанская драматическая история о молодом десантнике Мирасе, который после службы в армии оказывается втянутым в опасный мир «золотой молодежи». События на загородной вечеринке меняют его жизнь и ставят перед выбором: остаться сторонним наблюдателем или пойти до конца в поисках правды.