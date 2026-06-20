Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Убийцы поневоле»

После выхода из тюрьмы Дон надеется оставить криминальное прошлое позади и начать спокойную жизнь. Однако старые связи снова втягивают его в опасную игру, когда бывший подельник предлагает вернуть крупный долг в обмен на убийство. Перед героем встает тяжелый выбор: снова переступить черту или попытаться вырваться из мира, который не хочет его отпускать.

«История игрушек 5»

Вуди, Базз и Джесси возвращаются, но мир вокруг них заметно изменился. Теперь главными конкурентами игрушек стали смартфоны, планшеты и другие гаджеты, которые полностью захватывают внимание детей. Любимым героям предстоит доказать, что настоящая дружба и воображение по-прежнему важнее любой электроники.

«День разоблачения»

Человечество сталкивается с новостью, способной навсегда изменить историю: инопланетяне существуют, и это больше невозможно скрывать. Мир оказывается перед новой реальностью, где страх, любопытство и паника переплетаются между собой. Фильм Стивена Спилберга исследует главный вопрос — готовы ли люди принять, что они не одни во Вселенной.

«Давление»

События разворачиваются в июне 1944 года, когда союзники готовятся к высадке в Нормандии. Успех крупнейшей военной операции зависит не только от армии, но и от точного прогноза погоды, который должен дать британский метеоролог Джеймс Стэгг. На принятие судьбоносного решения остаются считаные часы, а ошибка может изменить ход войны.

«Обитель зла: Мутация»

16-летняя Элли начинает подозревать, что ее болезнь связана не с генетикой, а с тайнами собственной семьи. Вскоре она узнает, что ее приемные родители — влиятельные биотехнологические магнаты, скрывают пугающую правду о ее происхождении. Чем больше девушка приближается к разгадке, тем страшнее становятся ответы.

«Омен. Обличье зла»

После развода Алисия вместе с дочерью переезжает в уединенный дом, надеясь начать новую жизнь. Но спокойствие быстро исчезает, когда девочка находит загадочное синее платье и начинает общаться с призрачным ребенком. Вскоре семейные тайны всплывают наружу, а происходящее принимает все более жуткий оборот.

«Оно. Ночной кошмар»

После переезда Сара вновь сталкивается с кошмарами, преследовавшими ее в детстве. Существо из ее страшных снов постепенно проникает в реальность и начинает угрожать ее сыну. Чтобы остановить зло, героине придется вернуться к событиям прошлого, которые она долгие годы пыталась забыть.

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