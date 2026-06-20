Куда сходить 20–21 июня в Астане

Предстоящие выходные в Астане обещают стать настоящим праздником для любителей музыки и искусства. Жителей и гостей столицы ждут вечера классической музыки, театрализованные шоу, камерные концерты и международный музыкальный фестиваль. Корреспондент Kazinform собрал самые интересные события 20–21 июня, которые стоит включить в свои планы на уикенд.

Вечер памяти Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди

20 июня в Камерном зале Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева состоится торжественный музыкальный вечер, посвященный 120-летию выдающихся казахстанских композиторов Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди.

Концерт станет данью уважения двум выдающимся деятелям, чье творчество сыграло важнейшую роль в развитии казахского музыкального искусства. Зрителей ждет насыщенная программа, посвященная богатому духовному наследию мастеров.

Symphonic Revelations в Astana Ballet

Любителей мировой классики 20 июня приглашает театр Astana Ballet, где пройдет концерт симфонического оркестра Symphonic Revelations под управлением дирижера Элмара Бурибаева.

В программе вечера — знаковые произведения мировой классической сцены, включая Симфонию № 8 Антонина Дворжака и увертюру к опере «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера. Гостей ожидает мощное оркестровое звучание, драматичная музыкальная палитра и яркие контрасты.

«Путешествие в мир мюзикла» от Astana Musical

21 июня Государственный театр Astana Musical представит театрализованную программу «Путешествие в мир мюзикла».

В постановку вошли лучшие сцены и музыкальные номера из известных отечественных и зарубежных мюзиклов. Организаторы обещают зрелищные выступления артистов, впечатляющую хореографию и неожиданные музыкальные сюрпризы.

Концерт MEREY в рамках Higanbana Tour

21 июня в Астане выступит казахстанская поэтесса и певица MEREY в рамках своего тура Higanbana Tour.

23-летняя артистка известна эмоциональной подачей и необычными вокальными приемами — от хора и шепота до криков и глубоких интонационных переходов. Ее музыка сочетает искреннюю поэзию и современное экспериментальное звучание.

Lakshminarayana Global Music Festival in Kazakhstan

Одним из ярких событий уикенда станет международный фестиваль Lakshminarayana Global Music Festival in Kazakhstan, который пройдет 21 июня в Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева.

Фестиваль объединит музыкальные традиции Индии и профессиональное классическое искусство Казахстана. Зрителям представят уникальный синтез культур, где восточные музыкальные мотивы встретятся с академическим исполнительским мастерством.