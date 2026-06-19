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    Куда сходить в Алматы на выходные 20 и 21 июня

    В очередные летние выходные алматинцев и гостей мегаполиса ждет насыщенная культурная программа в театрах, кино и на концертных подмостках, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы
    Фото: Gov.kz

    Концерты и фестивали

    20 июня в 19:00 в Queen Mountain Resort состоится большой сольный концерт Леонида Агутина под открытым небом в предгорьях Алматы.

    20 июня в 18:00 Дворец Республики примет главный летний кубок лучших юмористических команд страны Jaidarman.

    20 июня в 12:00 стартует масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом Shakefest в клубе Red Rhino

    Концерт памяти Виктора Цоя пройдет 21 июня в 18:00 в Motor Club. Это будет рок-вечер живого звука и главных хитов группы «Кино». 

    Театр

    Спектакль «1984» покажут 20 июня в 18:00 на сцене независимого театра Арт-убежище BUNKER. Это свежая и весьма атмосферная премьера по роману Джорджа Оруэлла, которая за счет камерного пространства бункера создает сильный эффект погружения.

    Спортивные события и активности

    Масштабный фестиваль йоги YA. OPEN AI пройдет 21 июня в 16:30 на Центральном стадионе Алматы. Самая массовая женская тренировка в Казахстане (около 2000 участниц) состоится в Международный день йоги. В программе: функциональный тренинг, хатха-йога и медитация, дресс-код: белый.

    Кино (главные премьеры уикенда)

    «История игрушек 5» — главная анимационная премьера на больших экранах города для всей семьи. Мультфильм идет в прокате с профессиональным дубляжом не только на русском, но и на казахском языке.

    «Закулисье реальности» — новый фантастический триллер в прокате.

    Ранее мы рассказывали, что в Казахстане растет интерес к театрам.

    Спорт Культура Театр Алматы Искусство
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор