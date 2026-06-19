Куда сходить в Алматы на выходные 20 и 21 июня

В очередные летние выходные алматинцев и гостей мегаполиса ждет насыщенная культурная программа в театрах, кино и на концертных подмостках, передает корреспондент агентства Kazinform.

Концерты и фестивали

20 июня в 19:00 в Queen Mountain Resort состоится большой сольный концерт Леонида Агутина под открытым небом в предгорьях Алматы.

20 июня в 18:00 Дворец Республики примет главный летний кубок лучших юмористических команд страны Jaidarman.

20 июня в 12:00 стартует масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом Shakefest в клубе Red Rhino

Концерт памяти Виктора Цоя пройдет 21 июня в 18:00 в Motor Club. Это будет рок-вечер живого звука и главных хитов группы «Кино».

Театр

Спектакль «1984» покажут 20 июня в 18:00 на сцене независимого театра Арт-убежище BUNKER. Это свежая и весьма атмосферная премьера по роману Джорджа Оруэлла, которая за счет камерного пространства бункера создает сильный эффект погружения.

Спортивные события и активности

Масштабный фестиваль йоги YA. OPEN AI пройдет 21 июня в 16:30 на Центральном стадионе Алматы. Самая массовая женская тренировка в Казахстане (около 2000 участниц) состоится в Международный день йоги. В программе: функциональный тренинг, хатха-йога и медитация, дресс-код: белый.

Кино (главные премьеры уикенда)

«История игрушек 5» — главная анимационная премьера на больших экранах города для всей семьи. Мультфильм идет в прокате с профессиональным дубляжом не только на русском, но и на казахском языке.

«Закулисье реальности» — новый фантастический триллер в прокате.

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