16 тысяч показов и 2,8 млн зрителей: в Казахстане растет интерес к театрам

В текущем театральном сезоне на сценах страны состоялись сотни премьер, охвативших драму, оперу, балет, музыкальную комедию, детские и молодежные постановки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Государственные театры Казахстана продолжают расширять репертуар, представлять новые постановки и привлекать зрителей к национальному и мировому сценическому искусству. В текущем театральном сезоне на сценах страны состоялись сотни премьер, охвативших драму, оперу, балет, музыкальную комедию, детские и молодежные постановки.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию культуры и искусства, укреплению национальной идентичности и поддержке творческих коллективов. Одним из подтверждений этой работы стало поручение о присвоении Государственному академическому русскому театру драмы имени Максима Горького статуса «Национальный», а Северо-Казахстанскому областному казахскому музыкально-драматическому театру имени Сабита Муканова — статуса «Академический».

Наряду с повышением статуса ведущих творческих коллективов продолжается обновление театральной инфраструктуры. Ведутся работы по реконструкции зданий Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова и Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

Сегодня в республике действуют 59 государственных театров разных жанров и направлений — от оперы, балета и драмы до музыкальной комедии, кукольного, детского и молодежного театра. В театральной сфере работают более 8,1 тыс. человек.

С начала сезона государственные театры провели 16 тыс. показов спектаклей и программ. Их посетили 2 832 835 зрителей. За этот период было поставлено 410 новых спектаклей и программ.

Одними из заметных премьер стали национальная опера «Аппақ. Дочь кипчакская» в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера», опера «Хан Султан. Золотая Орда» в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая, балет «Кармина Бурана» и хореографические миниатюры «Қарлығаш» и «Болеро Х» в театре «Астана Балет».

Новые постановки также представили театры драмы и музыкальной комедии. В Государственном академическом казахском театре для детей и юношества имени Габита Мусрепова состоялись премьеры спектаклей «Гамлет» и «Сиротская доля», в Республиканском государственном академическом уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова — «Ревизор», в Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова — «Женитьба», в Республиканском государственном академическом корейском театре музыкальной комедии — «Любовь — она везде, любовь».

До конца сезона зрителей ожидают новые премьеры. 26 июня театр «Астана Балет» представит балет «Алтын гүл», а 27 июня в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева состоится премьера спектакля «Кровь и пот» по одноименному произведению Абдижамила Нурпеисова.

Ранее сообщалось, что инклюзивный театр «Дара ұрпақ» объединяет около 100 детей в Туркестане.