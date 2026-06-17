Инклюзивный театр «Дара ұрпақ» объединяет около 100 детей в Туркестане

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил инклюзивный театр «Дара ұрпақ» в городе Туркестан и встретился с коллективом и юными артистами, передает Kazinform.

Теплая и эмоциональная встреча прошла в дружеской атмосфере: воспитанники театра продемонстрировали свои творческие номера, а основатели театра Ербол Кокенов и Рухабза Калдарбек от имени детей выразили благодарность руководству региона и рассказали о достижениях коллектива. Также они представили педагогов, занимающихся развитием детей, и отметили их вклад в работу.

Фото: акимат Туркестанской области

В ходе встречи аким области выразил поддержку детям с особыми потребностями и подарил театру современное музыкальное оборудование.

Фото: акимат Туркестанской области

— Уважаемые родители, педагоги! Дорогие наши дети! Сегодня, встретившись с вами, я испытываю волнение. Наши сильные, жизнерадостные дети делают первые шаги в мире искусства и радуют своими успехами. Труд родителей и педагогов невозможно переоценить. Вы — по-настоящему сильные и добрые люди. Глава государства уделяет постоянное внимание развитию инклюзивного общества и совершенствованию системы образования, и на государственном уровне оказывается необходимая поддержка. В этом направлении проводится работа и в нашем регионе. Мы гордимся такими талантливыми детьми. Желаю театру творческих успехов и удачи. Пусть наши юные артисты продолжают выступать на сценах страны! — отметил Нуралхан Кушеров, пообщавшись с каждым ребенком и пожелав им успехов.

Фото: акимат Туркестанской области

Родители выразили благодарность руководству области за создание условий для развития творческих способностей особенных детей.

Отмечается, что инклюзивный театр «Дара ұрпақ» был официально открыт 17 декабря 2025 года. При поддержке акимата области театру было предоставлено необходимое здание. С момента открытия он стал эффективной площадкой социальной адаптации детей и молодежи с особыми потребностями через искусство. Это первый инклюзивный театр в Туркестанской области и один из первых в Казахстане коллективов, профессионально работающих с детьми с различными диагнозами.

Фото: акимат Туркестанской области

Основная цель театра — раскрытие творческого потенциала детей и молодежи с особыми потребностями и их полноценная интеграция в общество.

Сегодня в театре занимаются около 100 особенных детей с диагнозами синдром Дауна, аутизм и РАС, детский церебральный паралич, а также с нарушениями речи. Помимо актерского мастерства, вокала, хореографии и пара-танцев, с ними работают профессиональные специалисты: психологи, нейропсихологи, неврологи, дефектологи и АВА-терапевты.

Результаты первых шести месяцев работы театра наглядно показали его социальную значимость. Если на начальном этапе большинство детей избегали контакта с окружающими, то сегодня они практически полностью адаптированы к коллективной творческой деятельности. Улучшились их эмоциональная стабильность, речевые навыки, координация движений и уровень социального взаимодействия.

Фото: акимат Туркестанской области

Кроме того, проект оказал положительное влияние на психологическое состояние родителей, укрепив их веру в будущее детей. Это подтверждает, что театр стал не только творческим, но и важным социально-воспитательным проектом.

Аким области также ознакомился с планами коллектива. В будущем театр планирует гастрольные поездки по районам Туркестанской области, а также выступления в городах Шымкент, Тараз и Кызылорда. Кроме того, рассматривается идея создания первого в Казахстане оркестра из детей с особыми потребностями.