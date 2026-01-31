Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Марти Великолепный»

Спортивная трагикомедия с Тимоти Шаламе в главной роли рассказывает историю становления выдающегося игрока в настольный теннис, который готов на все, чтобы осуществить свою давнюю мечту. Опасные авантюры, интриги и обманы не заставят себя долго ждать.

«Қызым»

60-летний Ержан в очередной раз попадает в больницу. Три его дочери пытаются устроить ему новый брак, но серия ошеломительных свиданий с разными претендентками вскрывает семейные тайны, раскрыв которые, герои по-настоящему обретают друг друга.

«Гренландия 2: Миграция»

Сиквел американского фильма-катастрофы 2020 года «Гренландия». Отголоски катастрофы, которая обрушилась на землю несколькими годами ранее, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида и человечество, точнее то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придется искать новое укрытие для существования.

«На помощь!»

Психологический хоррор «На помощь!» с Рэйчел Макадамс и Диланом О'Брайеном. По сюжету двое коллег оказываются на необитаемом острове после авиакатастрофы. На острове им приходится преодолевать старые обиды и работать вместе, чтобы выжить, но в конечном итоге это становится борьбой характеров и умов за шанс выбраться живыми.

«Чарли чудо-пес»

Мальчик по имени Дэнни представляет себе чудесный мир, в котором он и его любимая собака Чарли становятся звездами своих собственных супергеройских приключений. Когда Чарли таинственно похищают инопланетяне, он получает настоящие суперспособности и становится Чарли Вандердогом, величайшей и самой известной собакой-супергероем, которую когда-либо видел мир. Его любят все, кроме Падди, злого кота по соседству. Когда судьба человечества висит на волоске, Дэнни и Чарли должны сделать все возможное, чтобы помешать дьявольским планам Падди.

«Қолымнан ұста»

Он - юноша, уставший от однообразной жизни и ищущий спасения от суеты. Она - девушка, ценящая каждый момент и живущая искусством. Однажды редкое явление двойной звезды на небе неожиданно соединяет их руки. Чем сильнее они пытаются разорвать эту связь, тем ближе становятся их сердца. Некоторые связи не случаются сами собой. Некоторые встречи могут длиться вечно…

«Сезон охоты»

Отец-одиночка и его дочь-подросток решают приютить у себя таинственную девушку, найденную ими на берегу реки неподалеку от дома, не подозревая что за незнакомкой охотится безжалостный наркобарон.

«Крипер»

Романтические выходные в фамильном имении Малкольма оборачиваются для Лиз настоящим кошмаром. Поначалу со вкусом обставленная гостиная, картины на стенах, богатая винотека не вызывают никаких подозрений. Здесь так хорошо, что уходят все тревоги. На утро Малкольм исчезает. Дом хрустит костями, точно голодный зверь, а в гостиной появляются странные существа. Если Лиз не разгадает его тайну, то останется здесь навечно.



