Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Убежище»

Экшн с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. По сюжету, бывший киллер Майкл Мэйсон ведет отшельническую жизнь на острове, но однажды во время шторма он спасает девушку-подростка, и его спокойное существование оказывается разрушено. Отныне темное и опасное прошлое угрожает не только ему, но и невинному ребенку.

«Копы в кино»

Напарники-полицейские, преследуя экстрадированного гениального математика Сункара, ввязываются в опасную погоню за правдой, где раскрытие криминальных тайн и семейных драм заставляет их рисковать всем, чтобы защитить невинных и переосмыслить свои жизни.

«Ғашықпын саған»

Парень, собирающийся стать знаменитым музыкантом, и девушка, мечтающая учиться за рубежом, встречаются в Алматы и пытаются выжить в мегаполисе, полном испытаний и грез. Пару играют Жасулан Копберген и Шугыла Ешен, полюбившиеся зрителям после прошлогоднего фильма Qaitadan.

«Рыбка унывака. Подводное приключение»

Нелюдимый мистер Рыба чаще всего пребывает в дурном настроении, за что его прозвали Рыбкой-Унывакой. Когда его дом, развалившись, падает на домик морского конька Пипы, та убеждает его отправиться на поиски Мерцашки — мифической рыбки, исполняющей желания. По пути оказывается, что другие морские обитатели тоже хотят найти чудо-рыбку и исполнить свои мечты. Но Мерцашка может исполнить только одно желание за много лет. Смогут ли герои объединиться, чтобы никто не остался обделенным, а мистер Рыба обрел дом и наконец улыбнулся?

«Тастамашы, ана!»

Пронзительная история семьи, которая сначала лишается матери, а потом и отца — дети попадают в детский дом, где их ждут тяжелые условия и суровые правила.

«Бiр түп алма ағашы»

Психологическая драма о взрослых братьях и сестрах, которые собираются на день рождения матери, но вместо теплого семейного праздника устраивают скандал из-за былых обид и пренебрежения к своему больному брату и одинокой матери. Фильм показывает, как материальные ценности и эгоизм разрушают родственные связи и отнимают человеческую доброту. Все это приводит к трагическим последствиям.

«Левша»

Санкт-Петербург, 1885 год. Российская империя на грани войны с Великобританией. Во дворце императора Александра III обнаружено загадочное устройство — механическая блоха. В столице орудует британский шпион, обладающий передовыми инженерными разработками. Офицер тайной полиции Огарев отправляется к мастеру Тульского оружейного завода, известному как Левша. Вместе, используя изобретения Левши, они должны ликвидировать опасного шпиона и спасти Империю от внутренних и внешних угроз.

«Заклятие. Обряд реинкарнации»

Мистический хоррор, в котором сложные отношения матери и дочери подвергаются ужасающему испытанию, когда умирает глава семьи. Мать нанимает таинственного специалиста, чтобы тот вернул ее мужа с того света. Когда обряд реинкарнации выходит из-под контроля, обеим женщинам приходится противостоять пришествию нечисти.