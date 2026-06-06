Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Момо»

Семейный фэнтези-блокбастер «МОМО» - экранизация одноименного романа Михаэля Энде. Маленькая сирота Момо обладает удивительным - она может вдохновлять людей и пробуждать в них все самое лучшее. Однажды Момо замечает, что в ее городе появились странные «серые господа», которые учат эффективно тратить свое время. Вот только люди от этого становятся все более несчастными, ведь в погоне за продуктивностью, они растрачивают свои жизни.

Девочка объединяется с Хранителем времени и черепашкой-предсказательницей, чтобы понять, как избавить город от этих похитителей времени и вернуть его жителям потерянную радость.

«Преступление на третьем этаже»

Комедийная драма Реми Безансона рассказывает о мужчине Франсуа, который пишет захватывающие детективы. Его же жена Колетт показывает студентам хичкоковский кинематограф и мечтает об остроте чувств. Их ординарная жизнь меняется, когда Колетт начинает подозревать соседа в убийстве жены.

«Закулисье реальности»

В центре сюжета: неудачливый продавец мебели Кларк, который обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина. Он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров, где время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом.

«Проклятый рыцарь»

Главные роли в фильме по мотивам культового японского хоррора «Женщина-демон» сыграли звезды «Игры престолов» Софи Тернер и Кит Харингтон.

Муж Анны (Софи Тернер) во время крестового похода не вернулся из боя, о чем рассказал близкий друг погибшего. Но вскоре в округе появляется таинственный всадник, который готов сразиться с любым, кто приблизится к героине.

«Пропасть»

История о молодоженах, чье свадебное путешествие превращается в борьбу за выживание среди гор, огня и болезненных воспоминаний.

«Властелины Вселенной»

В центре сюжета Адам (Николас Галицин), который всю жизнь провел на Земле, не подозревая о своем королевском происхождении. Ему предстоит совершить прыжок сквозь звезды на родную Этернию и бросить вызов Скелетору (Джаред Лето).

«Кассандра»

Кыргызский хоррор вдохновленный повестью Чингиза Айтматова и национальной мифологией Кыргызстана. В центре сюжета - молодая девушка, переживающая тяжелую утрату. Каждую ночь она просыпается все более изможденной, словно кто-то забирает у нее силы. В поисках спасения героиня отправляется к провидице, живущей высоко в горах, и узнает, что стала жертвой Албарсты - древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не способен отпустить свое прошлое. Он принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его изнутри.

«Лео и Тиг. Дорога на Байкал»

В центре сюжета - увлекательное путешествие леопарда Лео и тигренка Тига к озеру Байкал: герои хотят вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. На пути их ждут неожиданные знакомства и испытания – они подружатся с красной пандой Джу и царем обезьян Укуном, а также вступят в противостояние с коварным вождем табуна коней Тенгри‑Ханом: тот рассчитывает заполучить нерпу, чтобы исполнить заветное желание.

«Шевели перьями»

В центре сюжета находится юный орел по имени Игги. Каждую ночь он видит сон о том, как свободно и легко парит в небе. Но реальность совершенно иная: мир, в котором живут орлы, настолько цивилизованный и благоустроенный, что его обители уже давно разучились летать. Все меняется, когда в школу Игги приходит новая одноклассница Ив, без ума влюбленная в авиацию.

«Котята учатся летать»

Юная Ренни любит скейт и мечтает завести котенка. Ближайший приют для животных внезапно оказывается под угрозой закрытия из-за отсутствия финансирования. Девочка с друзьями не могут остаться в стороне и разрабатывают план по спасению кошек.

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