Как насыщенно провести первые летние выходные в Астане

Первые июньские выходные в Астане обещают быть по-настоящему насыщенными. Пока одни будут танцевать под хиты мировых звезд электронной сцены, другие смогут провести вечер в театре, на балете или концерте при свечах. Для любителей ярких впечатлений в столице продолжаются гастроли легендарного Cirque du Soleil, а поклонников искусства ждут новые выставки в Национальном музее. Корреспондент Kazinform подготовил обзор самых интересных событий предстоящего уикенда.

Для тех, кто хочет громких эмоций

Если ваши идеальные выходные - это музыка, тысячи зрителей и атмосфера большого праздника, то главным событием субботы станет фестиваль Satisfaction 2026.

6 июня территория одной из зон отдыха столицы превратится в масштабную танцевальную площадку под открытым небом. В Астану приедут звезды мировой электронной сцены - R3HAB, John Martin, Laidback Luke, DEV, Eva Simons, Feder и Chester Young. Организаторы обещают мощное шоу, живой звук и хиты, знакомые миллионам слушателей по всему миру.

Для всей семьи

Тем, кто ищет зрелище, которое одинаково впечатлит и взрослых, и детей, стоит обратить внимание на шоу OVO.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

С 4 июня на площадке «Барыс Арена» проходят выступления знаменитого Cirque du Soleil. До 7 июня зрители в Астане могут увидеть шоу OVO. Постановка переносит зрителей в красочный мир насекомых, где невероятные акробатические номера сочетаются с живой музыкой, яркими костюмами и масштабными декорациями. Это одна из последних возможностей увидеть легендарное шоу в столице.

Для ценителей классики

Для ценителей классического театра в субботней афише есть особое предложение - спектакль «Евгений Онегин. Сцены из романа. Наши дни. Новая редакция».

Знакомая пушкинская история здесь получает современное прочтение. Авторы постановки бережно сохраняют оригинальный текст, но переносят героев в сегодняшний контекст, позволяя взглянуть на их чувства и поступки через призму современности. В результате классика не теряет своей глубины, а, наоборот, приобретает новое звучание и становится ближе сегодняшнему зрителю.

Для романтического вечера

Иногда для того, чтобы выходные получились по-настоящему удачными, не нужны масштабные сцены и громкие события. Достаточно просто красивой музыки, теплого света и пространства, где можно ненадолго замедлиться.

Именно такую атмосферу обещает концерт Sezim Music Show. Зал, освещенный сотнями свечей, знакомые мелодии в живом исполнении и камерное звучание создают тот самый редкий эффект уюта, который легко теряется в повседневной суете и так же легко запоминается после.

Для тех, кто хочет прикоснуться к национальной культуре

Особое место в афише занимает концерт MAGIC OF QOBYZ.

Кобызист Олжас Курманбек вместе с оркестром представит программу, в которой древний казахский инструмент зазвучит по-новому. Зрителей ждут мировые произведения, современные аранжировки и музыкальное путешествие, объединяющее прошлое и настоящее.

Для поклонников высокого искусства

Также воскресенье можно провести в совсем другом ритме - более спокойном, созерцательном и красивом. Без суеты, громких сцен и фестивального драйва. Достаточно просто оказаться в зале, где свет приглушен, а музыка начинает звучать почти как дыхание.

Именно такой вечер предлагает один из самых известных балетов мирового репертуара - «Жизель» Адольфа Адана.

«Жизель» уже почти два столетия остается символом романтического балета. История любви, предательства и прощения здесь раскрывается не через слова, а через движение, музыку и тишину между сценами. Легкая, почти воздушная хореография и узнаваемая музыка создают ту самую атмосферу классики, которая не теряет силы вне времени и моды.

Для тех, кто хочет просто посмеяться

Если после рабочей недели хочется отдохнуть без лишней серьезности, в эти выходные в столице пройдет сразу несколько юмористических шоу.

В субботу комики в программе «Мужское VS Женское» поспорят о различиях между мужчинами и женщинами, а в воскресенье зрителей ждет разговорное шоу «О чем молчат мужчины», где личные истории станут поводом для шуток и импровизации.

Для любителей истории и искусства

Тем, кто предпочитает неспешные прогулки по музеям, стоит заглянуть в Национальный музей.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Здесь открылась фотовыставка «Таңбалы: код предков», посвященная знаменитым петроглифам Тамгалы и их современному осмыслению. Кроме того, посетители смогут увидеть выставку «Исатай Исабаев. Наследие», приуроченную к 90-летию выдающегося казахстанского художника-графика.

В эти выходные Астана предлагает развлечения буквально на любой вкус - от шумных фестивалей и мировых шоу до тихих музейных залов и романтических музыкальных вечеров. Главное - успеть выбрать, куда отправиться первым.