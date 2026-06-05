Куда сходить в Алматы на выходные 6-7 июня

На выходные 6–7 июня в Алматы запланировано множество крупных музыкальных и семейных фестивалей под открытым небом. Корреспондент Kazinform рассказывает о наиболее интересных из них для жителей и гостей мегаполиса.

Фестивали под открытым небом

Международный фестиваль воздушных шаров пройдет 6 и 7 июня с 07:00 до 22:00 в конный клубе-ипподроме по Верхней Каскеленской трассе. Ожидается запуск 30 гигантских аэростатов из разных стран на фоне гор. В программе — живая музыка от Дос-Мукасан и Мираса Жугунусова, фуд-корты, полеты и шоу воздушных змеев.

Юбилейный музыкальный фестиваль Beu Fest Almaty 2026 пройдет 6 июня в 18:00 на Комплексе лыжных трамплинов «Сункар». Пятый праздничный фестиваль современной казахстанской музыки соберет на сцене Ninety One, Kairat Nurtas, ALEM, Yenlik, M'Dee, Ayau и других.

Музыкальный фестиваль The Spirit of Tengri 2026 состоится 6 и 7 июня на площади перед Дворцом Республики. Грандиозный ежегодный open-air фестиваль современной этнической музыки подарит выступления мировых этно-коллективов с мощным живым звуком и световым шоу.

Almaty Summer Fest пройдет 6 июня в 18:00 на площадке перед Театром традиционного искусства «Алатау». Новый масштабный летний проект, объединяющий музыку, гастрономию и интерактивы запускается в Алматы. В первый вечер выступят Кайрат Нуртас, Луина, Айдана Меденова, группа ALFA, Улангасыр Ками и другие.

Концерты и шоу

Симфоническое шоу Ne Prosto Cartoons состоится 7 июня в 19:00 во Дворце Республики. Знаменитый оркестр Ne Prosto Orchestra исполнит любимые саундтреки из культовых мультфильмов в сопровождении видеоряда на большом экране.

Другие активности

Погода в начале июня отлично подходит для прогулок. Можно съездить на Медеу, подняться на канатной дороге до Шымбулака, погулять в Главном Ботаническом саду или провести вечер на Кок-Тобе.

В кинотеатрах Алматы (Kinopark, Chaplin, Cinemax и др.) на выходных 6 и 7 июня 2026 года можно посмотреть киноновинки и громкие релизы:

Блокбастеры и фантастика

• Мандалорец и Грогу (The Mandalorian & Grogu) — масштабное космическое приключение по вселенной «Звездных войн». Сеансы доступны как на русском языке, так и в оригинале на английском.

• Дьявол носит Prada 2 (The Devil Wears Prada 2) — долгожданное продолжение культовой модной драмы с оригинальным актерским составом.

• Майкл (Michael) — биографическая драма-байопик о жизни и творческом пути короля поп-музыки Майкла Джексона.

Хорроры и триллеры

• Закулисье реальности — свежий американский фантастический ужастик, вдохновленный знаменитой интернет-крипипастой и городской легендой о бесконечных пустых пространствах (The Backrooms).

• Кассандра — леденящий душу европейский хоррор о паранормальных явлениях.

• Грязные деньги — криминальный триллер, закрученный вокруг опасных финансовых махинаций и предательства. [5, 6, 7, 8, 9]

Комедии и казахстанское кино

• Бабай — семейная приключенческая комедия казахстанского производства.

• MANGYSHLAK EXPRESS. Поездағы паника — новая отечественная экшн-комедия о курьезных и экстремальных приключениях пассажиров поезда.

• Хотя бы кинода 4 — продолжение популярной казахстанской комедийной франшизы.

• Преступление на третьем этаже — комедийный детектив с закрученным сюжетом.

Семейное кино и мультфильмы

• Шевели перьями! — яркий анимационный фильм для детей о приключениях пернатых героев.

• Следствие ведут овечки — детективный мультфильм для самых маленьких зрителей.

• Момо — фэнтезийная приключенческая сказка о девочке, противостоящей похитителям времени.