Кинологический центр Нацгвардии впервые пополнился дюжиной голландских овчарок

Десять голландских овчарок появились на свет от собаки, приобретенной в прошлом году благодаря сотрудничеству с гражданскими организациями. В будущем они займут место в рядах Национальной гвардии, внося свой вклад в укрепление законности и правопорядка: будут помогать в борьбе с преступностью, поиске наркотиков и взрывчатки, патрулировании улиц и охране важных объектов.



Голландские овчарки известны своей выносливостью, преданностью и высоким интеллектом. Эти качества делают их незаменимыми помощниками в охране правопорядка. Ранее в центре разводились в основном немецкие и бельгийские овчарки, но теперь спектр служебных пород расширился.

- Кинологический центр в/ч 6654 — единственный в своем роде в системе Нацгвардии. Здесь одновременно готовят будущих специалистов-кинологов, а также разводят служебных собак. Для этого создана полноценная учебно-материальная база: оборудованные вольеры, площадки для тренировок, ветеринарный блок и собственный центр кормления. Для собак предусмотрены все необходимые рационы питания с учётом возраста и нагрузки, - говорится в сообщении Нацгвардии.

Уже с шестимесячного возраста щенков начинают распределять по направлениям в зависимости от их активности и способностей. Одни становятся «нюхачами» для поиска наркотиков, другие обучаются выявлению взрывчатых веществ, третьи готовятся к патрульной службе и задержанию нарушителей. В дальнейшем служебно-розыскные собаки вносят весомый вклад в обеспечение законности и правопорядка, охрану общественной безопасности.



Только за девять месяцев 2025 года кинологи Нацгвардии выполнили более 3500 задач, из которых почти 100 завершились результативно. При помощи служебных собак задержано свыше 60 правонарушителей с признаками преступлений; обнаружено и изъято более 200 кг наркотиков растительного и синтетического происхождения; возвращено похищенное имущество на сумму более 1,7 млн тенге; обнаружено 14 единиц холодного, 2 огнестрельного и 1 травматического оружия; установлено местонахождение 17 без вести пропавших людей.



Четвероногие защитники достойно представляют Казахстан и на международной арене. На выставках и соревнованиях служебные собаки Нацгвардии регулярно занимают призовые места, получая признание экспертов и демонстрируя высокий уровень подготовки.

