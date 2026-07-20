Кинолекторий «От хроники к будущему» прошел в Усть-Каменогорске

В течение двух дней зрителям Усть-Каменогорска представили сразу несколько картин — «Человек с острова Кулалы», «Серт», «Travel Kazakhstan» и «Қуатты серіктес». Режиссеры и сценаристы рассказали, как создавались фильмы, и ответили на вопросы гостей.

Большой интерес горожан к этому проекту, который посвящен 30-летию ТРК Президента, доказывает высокую значимость документального кино для культурной и общественной жизни региона.

— Каждая картина актуальна и важна. Это истории о жизни наших современников, летопись страны, сохраненная в каждом кадре. Думаю, благодаря творческому взгляду документалистов, зрители получили возможность по-другому взглянуть на события, процессы, происходящие сегодня в казахстанском обществе, узнать больше о людях, живущих рядом с нами. ТРК Президента вносит огромный вклад в развитие сферы вдумчивого документального кино, — отметил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ербол Нургалиев на открытии кинолектория.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Зрителям представили для показа фильм «Человек с острова Кулалы». И неожиданно для многих именно этот документальный фильм стал самой обсуждаемой работой. История начальника гидрометеорологической станции Петра Лупенкова, который более тридцати лет живет и работает на небольшом острове в Каспийском море, нашла живой отклик у публики. Фильм не стремится поражать громкими событиями — его основа в истории человека, посвятившего себя профессии вдали от цивилизации. Именно эта человеческая линия, как отмечали усть-каменогорцы после просмотра, стала для них самым сильным впечатлением.

— Никогда раньше не задумывался, насколько непростой труд стоит за обычным прогнозом погоды. Кажется, что это привычная информация, которую мы видим каждый день. А за ней — человек, его бесценный опыт, кропотливая ежедневная работа. Очень атмосферная картина. Красота Каспия, самого острова, работа операторов буквально погружают в происходящее. А Петр Иванович вызывает уважение с первых минут фильма, — поделился впечатлениями один из зрителей Куаныш Исмаилов.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

По словам участников показа, фильм оказался наполнен не только красивыми пейзажами, но и удивительными человеческими историями.

— Фильм настолько красив и гармоничен, что порой забываешь, что это документалистика, иначе начинаешь видеть внутренний мир человека, глубокий смысл его профессии. Именно такая преданность делу и верность выбранному пути перекликается с образом «Адал азамат», честного и преданного гражданина, о котором говорит Президент Касым‑Жомарт Токаев. Его инициативы по развитию человеческого капитала, модернизации системы образования и поддержке молодых специалистов напрямую связаны с теми идеалами, которые фильм показывает через судьбу героя, — считает жительница Усть-Каменогорска Инабат Кайсанова.

Также усть-каменогорцам представили картину «Қуатты серіктес», рассказывающую об официальном визите Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Японию и развитии сотрудничества между двумя государствами.

— Фильм показывает не только официальные встречи, но и масштабную работу, которая стоит за каждым международным соглашением. В документальном формате такие процессы воспринимаются яснее и ближе, позволяя зрителю увидеть реальную цену дипломатии и усилия людей, обеспечивающих ее результат, — считает жительница областного центра Алия Мукашева.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

Картина отражает школу казахстанской дипломатии, ориентированную на прагматизм и долгосрочное партнерство. Эти принципы лежат в основе внешней политики Президента Касым‑Жомарта Токаева. Особенно ожидаемой стала документальная лента «Серт», которая рассказывает о масштабных паводках 2024 года. Хотя основные события фильма происходят на западе страны, многие отмечают, что невольно возвращаются мыслями к весне 2010 года, когда разрушительное наводнение затронуло и Восточный Казахстан. Тогда стихия нанесла серьезный ущерб населенным пунктам Тарбагатайского и Самарского районов, а восстановление жилья для сотен семей стало общей задачей государства и жителей всей страны.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

— Когда в 2024 году беда пришла на запад Казахстана, многие жители Восточного Казахстана очень хорошо понимали чувства людей. Мы сами через это проходили. Помню, как всем регионом собирали продукты, одежду, отправляли гуманитарную помощь. И фильм «Серт» напоминает, что в трудные моменты казахстанцы умеют объединяться и помогать друг другу, поэтому будем смотреть обязательно, — сказала пенсионерка Румхан Айдарбекова.

Не меньший интерес у гостей кинолектория вызвал фильм Travel Kazakhstan, посвященный туристическому потенциалу страны. Причем интерес этот во многом профессиональный. По мнению представителей туристической отрасли, такие проекты позволяют посмотреть на развитие внутреннего туризма шире и увидеть успешные практики других регионов.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

— Для Восточного Казахстана тема туризма сегодня особенно актуальна. Всегда интересно увидеть, как развивается туристическая отрасль в других уголках страны, сравнить подходы, отметить идеи, которые можно использовать и у нас. Такие фильмы помогают не только популяризировать Казахстан, но и дают новые ориентиры для развития регионов, — поделился мнением председатель Совета по туризму ВКО Сымбат Рамазанов.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

После Усть-Каменогорска кинолекторий продолжит маршрут по северо-востоку страны. Следующими городами станут Семей, Павлодар и Петропавловск.

— Мы хотели, чтобы документальное кино вышло за пределы фестивалей и специализированных показов. Эти фильмы рассказывают о людях, событиях и процессах, которые происходят сегодня в Казахстане. После каждого сеанса зрители задают вопросы, делятся собственными историями, и именно такой живой диалог является главной целью проекта. И мы видим, что повышается интерес к документальному кино среди молодежи, — отметила старший редактор Центра документального кино ТРК Президента Эльмира Ишмухаметова.

Напомним, республиканский кинолекторий «От хроники к будущему» проходит в рамках 30-летия ТРК Президента. Проект уже побывал в Астане, Кызылорде, Туркестане, Шымкенте, Таразе, Актау, Атырау, Уральске и Актобе, а завершится 25 сентября в Алматы.