От Астаны до Акжайыка: кинолекторий ТРК Президента прошел в Уральске

Жители Уральска с большим интересом отнеслись к программе кинолектория «От хроники к будущему». Предложенная к просмотру кинокартина «Серт» вызвала волнение от нахлынувших воспоминаний вплоть до слез. Оно и понятно, ведь этот фильм рассказывает о масштабных паводках 2024 года.

Каратобинский район Западно-Казахстанской области тоже оказался в эпицентре наводнения. Жители села Коржин до сих пор помнят встречу с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Его обращение к ним не могло не вдохновить оставшихся без крова людей. Поручение Главы государства выполнено: в течение пяти месяцев семьи получили ключи от новых домов. В документальной картине история восстановления населенных пунктов раскрывается через реальные судьбы людей, переживших паводок.

Фото: Kazinform

— Фильм показывает, что благодаря такому единству можно преодолеть любые трудности и добиться многого. Все это еще раз подтверждает, что мечты и устремления казахского народа, всей нации и всех граждан нашей страны едины, — отметил руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области Нурдильда Ораз.

По его словам, документальные фильмы, созданные ТРК, имеют особую ценность для общества: они не просто фиксируют важные события, но помогают осмыслить их значение, формируют национальную идею и воспитывают чувство гражданственности. Это история страны, это история каждого из нас.

Фото: Kazinform

Программу кинолектория гармонично продолжил показ документального фильма «Человек с острова Кулалы». Он рассказывает о Петре Лупенкове — начальнике гидрометеорологической станции на удаленном острове в Каспийском море, который более тридцати лет в одиночку добросовестно выполняет свою работу.

По словам зрителей, фильм впечатлил повествованием об уникальной судьбе главного героя и его неразрывной связи с природой.

— Авторам фильма удалось без прикрас показать жизнь этого необычного человека, его связь с природой и внутренний мир. Пётр Иванович настолько сроднился с Каспийским морем и островом Кулалы, что словно начал чувствовать дыхание самой природы и понимать ее живых обитателей. Его близость к миру животных проявлялась в мелочах — в доверии собак, кошек и даже птиц. И особенно — в истории с волком: вопреки убеждению, что хищника невозможно приручить, он сумел вырастить волчонка и завоевать его доверие, — поделился впечатлением от фильма житель Уральска Азамат Муратулы.

Историю Петра Лупенкова можно назвать примером высокой гражданской ответственности и преданности своему делу, той самой, которая ложится в основу концепции «Адал Азамат».

Также зрителям были представлены документальные фильмы «TRAVEL KAZAKHSTAN» и «Aral».

Напомним, масштабный просветительский проект «От хроники к будущему» посвящен 30-летию ТРК Президента.

Главный продюсер Центра документального кино Телерадиокомплекса Президента РК Адильбек Куламан отметил, что основная цель кинолектория «От хроники — к будущему» — познакомить зрителей с отечественными документальными фильмами.

Фото: Kazinform

— Само название проекта звучит как формула преемственности. Хроника — это история, запечатленная на пленке, а наша задача — сохранить ее для будущих поколений, — сказал Адильбек Куламан.

После Уральска кинолекторий продолжит путешествие по стране. Показы пройдут в Актобе, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре, Петропавловске, Костанае, Жезказгане, Караганде, Кокшетау, Талдыкоргане и Конаеве.

Завершится проект 25 сентября в Алматы.

Показы проходят в региональных кинотеатрах при поддержке областных акиматов. Вход для зрителей свободный.