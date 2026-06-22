Истории о нас и стране: в Актобе прошел кинолекторий «От хроники к будущему»

Кинокартины «Тамшы», «Серт», «Aral» и «Человек с острова Кулалы» настроили актюбинских зрителей на содержательный диалог, охватив широкий круг тем — от экологических проблем до любви к родной земле и гражданской ответственности.

Эти фильмы — не просто отражение событий, которые сыграли важную роль в судьбе казахстанского общества, но и свидетельство того, как документалистика способна по-новому взглянуть на события, передать их атмосферу.

— Картины посвящены экологической повестке, социальным вопросам и проектам, определяющим будущее государства. Это не просто проект, для молодежи и будущих поколений это ценное наследие, — сказала председатель Актюбинского областного маслихата Гулкасима Суентаева.

Актюбинцы, пришедшие на показ фильма «Тамшы», были глубоко впечатлены самоотверженной работой эковолонтеров, которые спасают каспийских тюленей. Борьба за возвращение моря и сохранение его уникального эндемичного вида в Международный год волонтеров, объявленный ООН по инициативе Касым-Жомарта Токаева, стала примером патриотизма и гражданской ответственности.

Фото: акимат Актюбинской области

По мнению актюбинца Наркозы Картжана, общество сегодня стало лучше понимать значение волонтерства, сформировался институт добровольчества. Это заслуга, в том числе, и таких документальных фильмов.

— Картина «Тамши» — хорошая демонстрация того, какие государственные программы реализуются в рамках идеологемы «Таза Қазақстан». Еще 10-15 лет назад, когда я сам был в рядах волонтеров, мы мечтали о таком внимании со стороны государства к нашим проблемам. И вот видим результаты этой большой работы здесь, на экране. Это очень важно, что широкий круг зрителей может оценить вклад тех, кто служит своей стране и родной земле на экологическом направлении, — отметил он.

По мнению Наркозы Картжана, в последние годы мощное движение возникло не только на побережье Каспия, но и во всех регионах нашей страны. Формируются настоящие традиции преемственности поколений. Когда мы говорим об экологии, подразумевается уже не только сбор мусора или проведении субботников — меняется само сознание людей.

— Все больше граждан воспринимают культуру чистоты как естественную часть своей жизни. Я убежден: в будущем мы сможем сохранить эти традиции, как неотъемлемую основу образа жизни. И это результат масштабных государственных программ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, — отметил Наркозы Картжан.

Фото: акимат Актюбинской области

Тему неразрывной связи человека и природы продолжил документальный фильм‑портрет «Aral», посвященный рыбаку Кунтугану Тургынбаеву. Его судьба стала своеобразной биографией целого региона: он видел, как отступал Арал, меняя привычный уклад жизни местных жителей. Сегодня стойкость и преданность своему делу Кунтуган‑ага воспринимаются как символ надежды — вместе с возвращением моря возвращается и вера людей в будущее.

Поэтесса Жулдыз Кожабекова нашла в картине глубокие лирические образы.

— Каждая морщина на лице Кунтугана Тургынбаева словно хранит память о высохшем Арале, возвращая нам его образ. В судьбе одного человека отразилась судьба целого моря — личная история стала метафорой общей трагедии и надежды на возрождение. Фильм помог мне почувствовать, насколько глубоки эти символы, к который обратились документалисты, — поделилась она своими мыслями.

Но особое место в программе кинолектория отведено документальной картине «Серт», ведь Актюбинская область — один регионов, которые испытали на себе последствия паводков 2024 года.

Фото: акимат Актюбинской области

Глава государства Касым‑Жомарт Токаев призвал казахстанцев сохранять спокойствие и заверил, что поддержка будет оказана каждой семье. И действительно, всего через пять месяцев его поручение было выполнено: пострадавшие отмечали новоселье, получив долгожданное жилье.

Документальный фильм о легендарной личности Петре Лупенкове — «Человек с острова Кулалы» — завершил программу кинолектория в Актобе. Картина рассказывает о жизни и работе начальника гидрометеорологической станции на удаленном острове в Каспийском море.

Документальные ленты вызвали большой интерес: актюбинцы стремились узнать больше о процессе создания фильмов, творческих решениях, технических деталях. На их вопросы ответил главный продюсер Центра документального кино Адильбек Куламан.

Напомним, просветительский проект «От хроники — к будущему» проходит в рамках 30-летия ТРК Президента. Кинопоказы уже прошли в Кызылорде, Туркестане, Шымкенте, Таразе, Актуа, Атырау, Уральске и Актобе. В июле творческая группа направится в Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар, Петропавловск, Костанай, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Талдыкорган и Конаев. Завершится проект 25 сентября в Алматы.

Показы организованы ТРК Президента при поддержке акиматов регионов.

Ранее сообщалось, что кинолекторий «От хроники к будущему» прошел в Уральске.