«Қымызмұрындық-2026»: тысячи гостей собрались на большой фестиваль в Алматинской области

Живописное плато Каркара в Кегенском районе вновь стало центром национальных традиций. Здесь проходит ежегодный культурно-спортивный фестиваль «Қымызмұрындық-2026», объединивший тысячи гостей со всей страны. Фотокорреспондент агентства Kazinform побывал тут и запечатлел самые яркие моменты праздника.

В этом году фестиваль, ставший одним из крупнейших этнокультурных событий региона, посвящен также 368-летию выдающегося казахского мыслителя и бия Абыз-баба Альмерека Жаншыкулы.

С раннего утра Каркара превратилась в настоящий этноаул. Более 100 белоснежных юрт, сотни участников в национальных костюмах, выставки ремесленников, художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, аромат свежего кумыса и горячих баурсаков — праздник с первых минут погружает гостей в атмосферу казахских традиций.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По оценкам организаторов, фестиваль посетят около 30 тысяч человек.

От национальных традиций — к развитию туризма

В праздничных мероприятиях принимают участие аким Алматинской области Марат Султангазиев, советник Президента Республики Казахстан Малик Отарбаев, представители государственных органов, общественные деятели, ветераны и многочисленные гости из Казахстана и зарубежья: Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Китая, Туркменистана, Узбекистана, Каракалпакстана и других стран.

Почетные гости ознакомились с работой этноаула, посетили выставки народных мастеров, попробовали кумыс и блюда национальной кухни, пообщались с жителями и туристами.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Выступая перед журналистами, аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил, что фестиваль проводится уже пятый год подряд, однако именно в последние три года значительно выросли его масштабы. По его словам, в нынешнем году «Қымызмұрындық» впервые вошел в республиканский календарь культурных мероприятий, что позволило привлечь к нему внимание со всей страны.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Это не просто праздник национальных традиций. Он способствует развитию событийного туризма, знакомит гостей с богатой культурой нашего народа и открывает новые возможности для развития региона, — отметил глава области.

Он подчеркнул, что Кегенский район обладает огромным туристическим потенциалом. Только национальный парк «Кольсайские озера» в прошлом году посетили около 600 тысяч туристов, а в целом Алматинская область входит в число лидеров Казахстана по количеству иностранных туристов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Мы продолжим развивать туристическую инфраструктуру, создавать новые маршруты и привлекать гостей как из Казахстана, так и из-за рубежа, — добавил аким.

Праздник первого кумыса

«Қымызмұрындық» — один из древнейших казахских праздников, который знаменует появление первого кумыса после выхода табунов на летние пастбища.

Издавна этот день символизировал достаток, гостеприимство, благодарность природе и уважение к труду животноводов. Именно поэтому сегодня фестиваль стал не просто культурным мероприятием, а настоящим символом преемственности поколений.

На Каркаре собрались семьи с детьми, молодежь, аксакалы, жители разных регионов Казахстана и многочисленные туристы. На протяжении всего дня гостей сопровождают национальная музыка, театрализованные постановки и выступления творческих коллективов.

Национальный колорит в каждой детали

Особой популярностью пользуются выставки народных промыслов, мастер-классы по ремеслам, показ национальной одежды, экспозиции сельскохозяйственной техники и продукции местных производителей.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Гости с удовольствием пробуют свежий кумыс, баурсаки и другие блюда традиционной казахской кухни.

Для детей организованы отдельные игровые площадки, юрты с народными играми, мастер-классы по рисованию, ремеслам и кукольные представления. Организаторы отмечают, что именно подрастающему поколению предстоит сохранить и продолжить национальные традиции.

Главные баталии — на спортивных аренах

Одним из самых зрелищных направлений фестиваля стали соревнования по национальным видам спорта.

Большой интерес зрителей вызвал конкурс «Қошқар көтеру». Особое восхищение публики вызвал 60-летний житель региона, который несколько раз поднял барана весом около 70 килограммов, сорвав бурные аплодисменты.

Не меньший интерес вызывает и республиканский турнир по казахской борьбе «Түйе палуан», где за победу борются сильнейшие палуаны страны — победители и призеры мировых первенств, участники турнира «Қазақстан Барысы», среди которых Саят Шамшиев, Мади Едилбаев и другие известные спортсмены.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Победитель турнира получит автомобиль, серебряный призер — один миллион тенге, бронзовый — 500 тысяч тенге.

Также на фестивале проходят соревнования по армрестлингу, тоғызқұмалақ, перетягиванию каната, шахматам и силовому многоборью «Толағай».

Фото: Александр Павский / Kazinform

Настоящим испытанием силы стал турнир «Алыптар сайысы», участникам которого предстоит пройти сразу несколько непростых этапов: метание копья, сгибание металлического прута, перенос тяжелых камней, упражнения со стокилограммовым бревном и перетягивание 500-килограммовой телеги. Победитель получит главный денежный приз в размере 1,5 миллиона тенге.

Тысяча лошадей и главные скачки фестиваля

Одной из самых ожидаемых частей праздника стал грандиозный прогон тысячи лошадей, который традиционно считается символом богатства и силы казахской степи.

После этого стартуют главные конные соревнования фестиваля — Аламан бәйге на 32 километра, Топ бәйге на 20 километров и Құнан бәйге на 9 километров.

Всего участие в скачках принимают более 150 лучших наездников со всех регионов Казахстана.

Главным призом Аламан бәйге станет автомобиль, призеры также получат крупные денежные премии. Победители Топ бәйге и Құнан бәйге также станут обладателями новых автомобилей.

Театрализованные представления и соколиная охота

В течение дня зрителей ждут выступления беркутчи, показательные номера по стрельбе из лука верхом на лошади, джигитовка, театрализованные постановки с участием лошадей и верблюдов, концерт известных казахстанских артистов и выступления этнокультурного центра «Топжарған».

В рамках фестиваля также проходят чтение Корана и поминальная трапеза в память об Абыз-баба Альмереке Жаншыкулы.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Организаторы отмечают, что нынешний праздник созвучен общенациональной программе «Таза Қазақстан»: особое внимание уделяется не только развитию этнотуризма, но и бережному отношению к уникальной природе Каркары.

Стоит отметить, что фестиваль «Қымызмұрындық-2026» вновь стал местом встречи истории, культуры, спорта, туризма и живых традиций казахского народа. Мероприятие не только популяризирует национальные традиции и виды спорта, но и открывает туристам красоту Каркары, способствуя развитию событийного туризма и укреплению культурного имиджа Алматинской области.