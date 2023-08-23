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    14:49, 23 Август 2023 | GMT +6

    Километровая очередь из фур сохраняется на границе Казахстана и Кыргызстана

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    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – 23 августа на территории Кыргызской Республики на въезде в Казахстан сохраняется километровое скопление грузовых транспортных средств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы ГКНБ КР.

    По данным ведомства, по состоянию на 13:00 очередь из 493 фур наблюдается перед контрольно-пропускными пунктами «Ак-Тилек-автодорожный» и 146 машин на КПП «Кен-Булун-автодорожный». За прошедшие сутки из Кыргызстана в Казахстан выехали 112 транспортных средств.

    Отмечается, что пункты пропуска с кыргызской стороны функционируют в повседневном режиме. Накануне по поручению председателя Кабмина КР- руководителя АП КР Акылбека Жапарова на месте скопления фур в Чуйской области Кыргызстана перед КПП «Ак-Тилек-автодорожный» развернуты палаточные пункты помощи, где водителям и грузоперевозчикам предоставляется медицинская, психологическая, консультативная помощь, а также организовано горячее питание.

    Ранее в сети появилась информация о том, что на участке границы с Кыргызской Республикой простаивает более 370 фур. Причину озвучил заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

    Между тем, за сутки из Казахстана в Кыргызстан заехали 274 автомашины. Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики никаких ограничений не вводила и пункт пропуска функционирует в повседневном режиме.


    Теги:
    Кыргызстан Транспорт Граница для mail.ru
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