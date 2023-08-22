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    16:00, 22 Август 2023 | GMT +6

    Минсельхоз Кыргызстана сообщил о ситуации на Кировском водохранилище

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    Фото: Kabar
    БИШКЕК. KABAR - КАЗИНФОРМ -Министерство сельского хозяйства КР прокомментировало ситуацию с приостановлением подачи воды в Казахстан из Кировского водохранилища, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kabar.

    По данным ведомства, водохранилище имеет проектный объем 550 млн кубометров. В этом году воду из него кыргызская сторона начала пускать 21 апреля при объеме 445,6 млн кубометров.

    «Вода подавалась согласно графику и Протоколу по вододелению, подписанным между Кыргызстаном и Казахстаном. Нужно отметить, что на сегодняшний день Кыргызстан выполнил все обязательства перед Казахстаном», — выделили в министерстве.

    По состоянию на 22 августа объем Кировского водохранилища составляет 14,5 млн кубометров, что в 6,3 раза, или на 92,1 млн кубометров, меньше прошлогоднего.

    Приток воды на сегодня составляет 0,7 кубометров в секунду. Увеличения показателя не наблюдается. В 2022 году поступление воды составляло 13,7 кубометра в секунду — в 19,6 раза больше.

    Добавим, по данным Пограничной службы ГКНБ КР, сегодня в 12:00 перед пунктом пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» в очереди на выезд из Кыргызстана насчитывалось около 430 машин. Вчера в 18:00 количество ожидающих большегрузов составляло 370 единиц.

    Тем временем за сутки из Казахстана в Кыргызстан заехали 274 автомашины. Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики никаких ограничений не вводила и пункт пропуска функционирует в повседневном режиме.


    Теги:
    КАБАР Вода Кыргызстан Сельское хозяйство
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