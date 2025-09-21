РУ
    23:26, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Кибератака нарушила работу крупных аэропортов Европы

    Кибератака на поставщика систем регистрации и посадки нарушила работу нескольких крупных европейских аэропортов, включая лондонский Хитроу, самый загруженный на континенте, что привело к задержкам и отмене некоторых рейсов в субботу, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Brussels Airport

    По данным европейских СМИ, компания Collins Aerospace, предоставляющая системы для нескольких авиакомпаний в аэропортах по всему миру, столкнулась с технической проблемой, которая может привести к задержкам вылета пассажиров.

    В результате пострадали аэропорты Брюсселя, Берлина и Лондона. Несколько часов спустя Дублинский аэропорт заявил, что проблема также оказала незначительное влияние на его работу, как и на работу аэропорта Корк, второго по величине аэропорта Ирландии после Дублина.

    По данным поставщика авиационных данных Cirium, в Хитроу, Берлине и Брюсселе на данный момент отменены 29 вылетов и прибытий. В общей сложности на субботу был запланирован 651 вылет из Хитроу, 228 - из Брюсселя и 226 - из Берлина.

    Этот сбой является последним в череде все более изощренных кибератак и программ-вымогателей, нацеленных на правительства и компании по всему миру, затрагивающих секторы от здравоохранения и обороны до розничной торговли и автомобилестроения. Недавний сбой в работе производителя автомобилей класса люкс Jaguar Land Rover привел к остановке его производства.

    Напомним, в конце июля в работе информационных систем российской авиакомпании  «Аэрофлот» произошел сбой. Авиаперевозчик тогда был вынужден скорректировать расписания рейсов.

     

    Европа Аэропорт Происшествия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
