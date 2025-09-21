Кибератака нарушила работу крупных аэропортов Европы

По данным европейских СМИ, компания Collins Aerospace, предоставляющая системы для нескольких авиакомпаний в аэропортах по всему миру, столкнулась с технической проблемой, которая может привести к задержкам вылета пассажиров.

В результате пострадали аэропорты Брюсселя, Берлина и Лондона. Несколько часов спустя Дублинский аэропорт заявил, что проблема также оказала незначительное влияние на его работу, как и на работу аэропорта Корк, второго по величине аэропорта Ирландии после Дублина.

По данным поставщика авиационных данных Cirium, в Хитроу, Берлине и Брюсселе на данный момент отменены 29 вылетов и прибытий. В общей сложности на субботу был запланирован 651 вылет из Хитроу, 228 - из Брюсселя и 226 - из Берлина.

Этот сбой является последним в череде все более изощренных кибератак и программ-вымогателей, нацеленных на правительства и компании по всему миру, затрагивающих секторы от здравоохранения и обороны до розничной торговли и автомобилестроения. Недавний сбой в работе производителя автомобилей класса люкс Jaguar Land Rover привел к остановке его производства.

Напомним, в конце июля в работе информационных систем российской авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой. Авиаперевозчик тогда был вынужден скорректировать расписания рейсов.