КГД будет собирать специальную таможенную статистику

— Специальная таможенная статистика представляет собой совокупность систематизированных сведений, предназначенных для оптимизации деятельности органов государственных доходов, — говорится в документе.

Специальная таможенная статистика предназначена для решения следующих задач:

сбор данных и ведение специальной таможенной статистики;

разработка показателей специальной таможенной статистики, их систем для наиболее объективной оценки деятельности территориальных органов государственных доходов по конкретным направлениям.

Объектом специальной таможенной статистики являются данные о работе органов государственных доходов в области таможенного регулирования.

Кроме того, к объектам учета специальной таможенной статистики отнесены следующие сведения:

об организационной структуре системы органов государственных доходов, в том числе показатели по кадровому составу;

об объеме декларирования;

о лицах, осуществляющих деятельность в сфере таможенного регулирования;

о поступлении таможенных платежей и налогов в бюджет;

о проведенных таможенных проверках и проверках таможенных и иных документов и (или) сведений.

Органы государственных доходов формируют и используют данные специальной таможенной статистики для выполнения возложенных на них функций.

— Источниками данных для формирования специальной таможенной статистики являются сведения, содержащиеся в информационных системах Комитета и отчетности, предоставляемые территориальными органами государственных доходов на основании документов и сведений, представляемых лицами в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и РК, — говорится в документе.

Кроме того, для формирования сводной ежемесячной (с нарастающим итогом) и годовой информации структурные подразделения Комитета ежемесячно, не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным периодом, представляют в структурное подразделение, осуществляющее координацию деятельности Комитета в части свода данных специальной таможенной статистики, необходимые сведения по каждому показателю деятельности органов государственных доходов.

Ежемесячная сводная информация формируется к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом. Ежегодная сводная информация — к 20 числу первого месяца, следующего за отчетным годом.

При этом, структурное подразделение, осуществляющее координацию деятельности Комитета в части свода данных специальной таможенной статистики, после осуществления сбора сводной информации размещает на ftp-ресурсе Комитета (стандартный протокол, предназначенный для передачи файлов по сети Комитета (kgd.gov.kz) основные показатели деятельности органов государственных доходов специальной таможенной статистики.

Приказ вводится в действие с 20 декабря 2025 года.

