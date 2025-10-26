Кэтрин Коннолли победила на выборах президента Ирландии

О ее успехе заявила соперница — кандидат от центристской партии «Фине гэл» Хизер Хамфрис, представляющая правящую коалицию.

— Кэтрин станет президентом для всех нас. Она будет и моим президентом. Я желаю ей всего самого наилучшего и ни о чем не жалею, — сказала Хамфрис в эфире телеканала RTE.

По данным СМИ, окончательные результаты голосования будут обнародованы в течение дня. Как отмечает RTE, победа Коннолли была ожидаемой — опросы общественного мнения прогнозировали именно такой исход.

Коннолли участвовала в выборах как независимый кандидат, при этом пользовалась поддержкой националистической партии «Шинн фейн» и левых сил. Она выступает с критикой России за действия на Украине, но при этом обвиняет НАТО в провоцировании конфликта, выражает обеспокоенность «милитаризацией Европы» и настаивает на сохранении ирландского нейтралитета. Ситуацию в секторе Газа Коннолли называет геноцидом. Издание Politico в 2025 году охарактеризовало ее взгляды как «часто антизападные», «антинатовские» и резко антиизраильские.

Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс, находящийся у власти с 2011 года, завершит второй семилетний срок 11 ноября. Ирландия является парламентской республикой, где президент выполняет в основном представительские функции, оставаясь при этом главой государства и верховным главнокомандующим. Кэтрин Коннолли станет третьей женщиной, возглавившей страну. Она замужем, у нее два взрослых сына.

Напомним, на президенствие выборы в Ирландии собирался баллотироваться Конор Макгрегор, но передумал.

Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.