    11:59, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    От бойца до политика: Конор Макгрегор намерен баллотироваться в президенты Ирландии

    Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что намерен принять участие в выборах президента Ирландии, которые состоятся в следующем месяце, передает агентство Kazinform. 

    Фото: TASS / Evan Agostini

    Соответствующее видеообращение, записанное у здания правительства в Дублине, он опубликовал в Instagram

    — Как президент, я не подпишу ни один законопроект, пока он сначала не будет представлен народу! Наши советники — опора наших сообществ. Они работают усерднее и делают для людей больше, чем члены парламента, которые продолжают раз за разом подводить эту страну, — заявил экс-чемпион. 

    О планах участия в президентской гонке Макгрегор говорит не в первый раз. Экс-чемпион намекал на это еще год назад, а в марте этого года после встречи с Дональдом Трампом сообщил, что намерен баллотироваться на пост президента. 

    Выборы в Ирландии назначены на 24 октября. Для того чтобы кандидатура Макгрегора стала официальной, ему необходимо получить номинации от 20 членов парламента или четырех окружных/городских советов до 24 сентября 2025 года. Макгрегор запустил петицию с требованием изменить эти правила, утверждая, что они блокируют демократическое участие.

    Напомним, в ноябре прошлого года суд признал Конора Макгрегора виновным в изнасиловании и обязал выплалить Никите Хэнд 248 тыс. евро. 

