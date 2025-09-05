От бойца до политика: Конор Макгрегор намерен баллотироваться в президенты Ирландии

Соответствующее видеообращение, записанное у здания правительства в Дублине, он опубликовал в Instagram.

— Как президент, я не подпишу ни один законопроект, пока он сначала не будет представлен народу! Наши советники — опора наших сообществ. Они работают усерднее и делают для людей больше, чем члены парламента, которые продолжают раз за разом подводить эту страну, — заявил экс-чемпион.

О планах участия в президентской гонке Макгрегор говорит не в первый раз. Экс-чемпион намекал на это еще год назад, а в марте этого года после встречи с Дональдом Трампом сообщил, что намерен баллотироваться на пост президента.

Выборы в Ирландии назначены на 24 октября. Для того чтобы кандидатура Макгрегора стала официальной, ему необходимо получить номинации от 20 членов парламента или четырех окружных/городских советов до 24 сентября 2025 года. Макгрегор запустил петицию с требованием изменить эти правила, утверждая, что они блокируют демократическое участие.

Напомним, в ноябре прошлого года суд признал Конора Макгрегора виновным в изнасиловании и обязал выплалить Никите Хэнд 248 тыс. евро.