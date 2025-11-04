«Келешек мектептері»: в области Жетысу открылась новая школа

Как отметили в областном акимате, школа на 600 мест, является второй в регионе, возведенной в рамках данного проекта. Ранее школа на 1200 мест была открыта в городе Жаркент Панфиловского района.

Фото: Акимат области Жетысу

Заместитель акима области Диас Есдаулетов, принявший участие в церемонии открытии, поздравил сельчан с радостным событием.

— На республиканской Августовской конференции Президент страны поставил задачу устранить неравенство качества образования в городских и сельских школах. В соответствии с этим в области Жетысу уделяется особое внимание улучшению инфраструктуры сферы образования, особенно в сельской местности. В том числе, ежегодному укреплению материально-технической базы школ. Это является и основной целью проекта «Келешек мектептері», — отметил Д. Есдаулетов.

Он пожелал ученикам и коллективу школы успехов и вручив ключи от нового школьного автобуса.

С поздравлениями выступил и директор департамента строительства по реализации национального проекта и региональному развитию АО «Samruk-Kazyna Construction» Кайрат Утегенов. Затем директор подрядной компании «VentKarkara service» Еркин Ахметжанов вручил директору школы Айнагуль Садиевой символический ключ от новой школы.

После для гостей и родителей провели экскурсию. Новая школа оборудована в соответствии с современными требованиями, созданы все условия для всестороннего развития учащихся. Предусмотрены новые предметные кабинеты, кабинеты робототехники, лингвистики, STEM-лаборатория, библиотека, мастерская, хореографический зал, столовая и другие необходимые классы и залы.

Фото: Акимат области Жетысу

В школе работают 59 учителей. Среди них молодые специалисты, которые только что закончили обучение.

— Я закончила школу в этом селе. Получив высшее образование, вернулась в родной Достык, чтобы приносить пользу. Я учитель казахского языка и литературы. Для меня большая честь начать свой трудовой путь в школе будущего. Думаю, что оказываемая методическая помощь, удобные в использовании технологии окажут большую поддержку молодым специалистам, — говорит Гульнур Абылайханова.

Родительская общественность также рада строительству новой школы.

— Сегодня особенный радостный день для всех нас. В отдаленном селе Достык открывается новая школа. И родители, и наши дети с нетерпением ждали этого дня. Обучение в такой школе, оснащенной современной техникой, — это прекрасная возможность для наших детей. Нас очень порадовало, что здесь созданы все условия не только для получения качественного образования, но и для всестороннего развития путем посещения различных кружков. Теперь мы, помогая учителям, будем следить, чтобы наши дети хорошо учились, — говорит Жадыра Мужыбаева.

В целом в области Жетысу на сегодняшний день ведется строительство 6 школ, 3 из которых будут введены в эксплуатацию в текущем году.