«Келешек мектептері»: Казахстан меняет подход к образованию

В Казахстане работает 8 тыс. школ и гимназий, в которых учится 3,9 млн учеников. В целом, за последние 10 лет число учащихся увеличилось более чем на миллион. Многие годы наблюдался дефицит ученических мест, особенно в Астане, Алматы и Шымкенте, да и в других регионах. А что сегодня? Ответы даны в специальном репортаже на телеканале Jibek Joly

- В первую очередь недостаток ученических мест связан с высокой рождаемостью, что, безусловно, является положительным фактором. Также существенную роль играет миграция – мы просто не успеваем строить школы в соответствии с ее темпами, – рассказывает руководитель управления департамента развития инфраструктуры министерства просвещения РК Жайык Махсутов.

Кадр из видео

Проблему дефицита ученических мест должен изменить национальный проект «Келешек мектептері». В рамках него строятся десятки современных школ. Проект ведется с 2023 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. За счет этого также ликвидируют аварийные школы и трехсменное обучение. А самое главное – сокращается разрыв в качестве образования между селом и городом. В прошлом году в стране уже открыли 105 школ нового формата, почти половина из них – в сельской местности. Благодаря проекту в республике появилось дополнительно 200 тысяч ученических мест. До конца года планируют достроить еще 112 школ, а 23 уже введены в эксплуатацию.

Кадр из видео

- Все школы строятся по единому стандарту — предусмотрено семь типовых проектов, рассчитанных от 300 до 2500 мест. Школы возводятся независимо от типа населённого пункта – будь то село или город. Особое внимание уделяется безопасности детей и педагогов. Строительство осуществляется "под ключ" – от закладки первого камня до полного завершения работ, – отмечает Жайык Махсутов.

Безопасность в школах еще один важный вопрос. В МВД РК отмечают: почти все учебные заведения оснащены современной системой охраны. В 98% школ стоят турникеты, в 96% работает тревожная кнопка, а 8 из 10 школ подключены к центрам оперативного управления полиции. Почти везде заключены договоры с лицензированной охраной. Также активно применяются современные технологии – в том числе, искусственный интеллект.

- В ряде регионов внедряются системы видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта. Такие системы способны распознавать случаи физического насилия – как со стороны других учащихся, так и со стороны посторонних лиц или даже персонала школы. Кроме того, ИИ фиксирует скопления детей: система автоматически подаёт сигнал директору, который должен оценить ситуацию – является ли это, например, плановой линейкой или собранием, либо нарушением устава школы, - сообщил руководитель управления департамента по развитию инфраструктуры министерства просвещения РК Тимур Кастуганов.

Кадр из видео

Раньше за безопасность отвечали в основном сторожа и вахтеры. Теперь с 2022 года школы охраняют специализированные охранные компании. Совсем недавно в Минпросвещения утвердили новые требования и к самим охранникам. От охраны теперь требуется не только наличие опыта и офиса, но и современного оборудования – групп быстрого реагирования, радиосвязи, видеожетонов.

Кадр из видео

- К охранникам школ предъявляются возрастные и юридические требования. К работе допускаются только лица в возрасте от 25 до 50 лет, не имеющие судимости – включая погашенные. Формально человек, отбывший наказание, имеет право на труд, однако, учитывая специфику сферы и необходимость обеспечения максимальной безопасности учащихся, было принято решение ограничить участие таких лиц в системе школьной охраны, - отмечает Тимур Кастуганов.

«Келешек мектептері» строятся по единым стандартам – от села до мегаполиса. Всего по стране возводят 217 таких зданий. Половина уже готова, остальные завершат до конца 2025 года. Современные и просторные школы возводят и в столице. В прошлом году сдали 16 школ, а в этом году откроются еще 7. Ведь проблема трехсменных школ сохраняется и в Астане. Всего в мегаполисе 115 школ – среди них 7 переуплотненных и 4 трехсменных школ.

Кадр из видео

- Вопрос обеспеченности учебными местами решается за счет строительства новых школ, а также привлечения частных организаций к возведению общеобразовательных учреждений. Согласно плану на 2025–2026 учебный год, запланировано строительство 14 школ, которые в совокупности обеспечат около 22 тысяч учебных мест. Речь идет о таких районах, как Жагалау, Акмешит, Айтматова, Улы Дала. Также ведется строительство в районе Аллеи Мынжылдық. Таким образом, к началу учебного 2026 года потребность в учебных местах в указанных районах будет полностью покрыта, - сообщил заместитель руководителя управления образования г. Астаны Нариман Еламанов.

Кадр из видео

Одно из важных новшеств современных школ – ученики начальных и старших классов будут заниматься в отдельных блоках. Это предусмотрено для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно в окружении своих сверстников. Другая фишка таких школ – безбарьерная среда для детей с особыми потребностями в образовании. Есть кабинеты логопеда и дефектолога, пандусы, лифты, кабинет инклюзивного образования. В целом в Казахстане учатся 240 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. Для них работают 1200 кабинетов поддержки, а условия для инклюзивного образования созданы в 90 % школ. Помогают детям 10 тыс. специальных педагогов и 3,5 тыс. ассистентов.

- В начале учебного года составляется расписание, по которому наши учащиеся в течение года посещают коррекционно-развивающие занятия. В рамках этих занятий проводится работа по формированию математических представлений, обучению чтению, письму, развитию графомоторных навыков, а также зрительного и слухового восприятия. Особое внимание уделяется развитию внимания, памяти и мышления. Кроме того, мы проводим индивидуальные беседы с детьми — в процессе общения они раскрываются и могут поделиться своими внутренними переживаниями или проблемами, - сообщила школьный дефектолог Меруерт Какимжанова.

Кадр из видео

Уникальность школ будущего также в том, что в каждом блоке есть зоны отдыха для учеников и преподавателей. Комнаты обустроены мягкой мебелью, где можно почитать книги, поиграть на музыкальных инструментах или в настольные игры. В целом площадь таких школ на 15-20% больше по сравнению с типовыми, в четыре раза повышено техническое оснащение. К примеру, есть отдельный зал хореографии и зоны коворкинга, как минимум 2 спортивных зала и плац для начальной военной подготовки.

- Изначально проект «Келешек мектептері» — это строительство комфортных школ, предполагающий концептуальные изменения по сравнению с обычными школами. Однако при этом оснащение, педагогический состав и сама система государственного образования остаются такими же. Например, если говорить об оснащении, к комфортным школам применяются те же требования, что и к обычным учебным заведениям, - отмечает заместитель руководителя управления образования г. Астаны Нариман Еламанов.

При строительстве «Келешек мектептері» максимально используют отечественные материалы. Это позволяет снизить стоимость и зависимость от зарубежных поставок. Также все проекты полностью цифровизированы: сметы формируются автоматически. То есть ошибки при проектировании сводятся к минимуму. А документооборот переведен на платформу E-Qurylys.

Для «Келешек мектептері» ключевым становится кадровый вопрос: новые IT и STEM классы, а также разнообразные кружки должны заполнить квалифицированные учителя. Если для города – а особенно столицы – это не проблема, то в селе найти профессионала может стать трудной задачей. Для привлечения специалистов действует программа «С дипломом в село». Она предусматривает подъемное пособие и льготный кредит на жилье для молодых работников. По этой программе в село Боровское Костанайской области приехала Гульдана Рустемова – молодой педагог дополнительного образования. Она преподает в одной из «школ будущего». Здесь действует телестудия, где Гульдана учит детей основам операторского мастерства, монтажу и работе на камеру.

Кадр из видео

- Мы видим, что дети с каждым годом учатся все охотнее, их знания становятся глубже и увереннее. Родители тоже довольны. Уже с младших классов у школьников есть возможность заниматься в телестудии, арт-студии, посещать различные кружки. Все это расширяет их кругозор и мотивирует стремиться к большим достижениям, - делится педагог дополнительного образования школы-гимназии им. Габбаса Жумабаева Гульдана Рустемова.

В стране параллельно идет и модернизация уже существующих школ. Каждый год обновляют до тысячи сельских и районных учебных учреждений. Меняют мебель, пополняют библиотеки, ремонтируют столовые, устанавливают новое оборудование и усиливают меры безопасности. За последние три года удалось подтянуть материально-техническую базу у более чем 4 тыс. школ – это почти все сельские учебные заведения. А в 2 тыс. школ появились современные лаборатории, где дети могут не только учить теорию, но и проводить настоящие эксперименты. Все это делается для того, чтобы дети в селах учились в таких же условиях, как и в городах.

Параллельно нацпроекту «Келешек мектептері» в стране возводят школы на средства, изъятые у коррупционеров. Эти деньги поступают в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Уже профинансировано почти 90 школ, свыше 60 из них сданы. Еще 27 завершат уже в этом году.

Кадр из видео

Эти средства в первую очередь направлены на решение проблемы долгостроев, которые акиматы не могли завершить в течение пяти лет. Следующим приоритетом является ликвидация аварийных школ, а также решение вопроса трехсменного обучения. Строящиеся школы соответствуют современным требованиям — они аналогичны по формату, но, конечно, отличаются от школ проекта «Келешек мектептері». Тем не менее, это тоже школы нового типа, с улучшенной инфраструктурой и комфортными условиями для обучения, - сообщил руководитель управления департамента развития инфраструктуры министерства просвещения РК Жайык Махсутов.

Фонд поддержки инфраструктуры образования создан в 2022 году – на сегодня в него поступило свыше 153 миллиардов тенге. Основная доля построенных школ приходится на Алматы, область Жетысу, Кызылординский, Западно-Казахстанский и Акмолинский регионы.