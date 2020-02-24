Казыгуртский предприниматель построил дом матери-одиночке

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Несколько лет мать - одиночка Айгуль Садыкова с тремя детьми снимала комнату в старом здании. Она воспитывает ребенка с ограниченными возможностями. Своего жилья у семьи нет. Руководство Казыгуртского района нашло спонсора, который решил подарить им дом. Теперь у малообеспеченной семьи есть компактный четырехкомнатный новый дом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Жилое строение находится в микрорайоне Болашак, здесь проведены газ, вода и электроэнергия. В рамках проекта «Қамқорлық», казыгуртские предприниматели обеспечили новоселов новой мебелью и продуктами питания.

Будучи истинным патриотом страны, вошедший в список «100 новых имен Казахстана», бизнесмен из Казыгуртского района Сырым Ертаев, не первый раз одаривает своих нуждающихся земляков новым жильем. Имея свой стабильный бизнес, предприниматель также обеспечивает многих соотечественников постоянной работой.

Программа «Қамқорлық», реализуемая в Туркестанской области, предусматривает посильную помощь социально незащищенным гражданам региона. В общей сложности 86 семей в Казыгуртском районе получили поддержку в рамках этой благотворительной программы. Малообеспеченные семьи снабжают углем, товарами для дома, продуктами питания. В доброй акции принимают участие акиматы районов, городов и сел, активисты Туркестанского областного филиала партии Nur Otan, депутаты маслихата и бизнесмены. В целом около 2 тысяч семей будут обеспечены полной поддержкой в рамках проекта.



