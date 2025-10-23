15:54, 23 Октябрь 2025 | GMT +5
«Казцинк» снизил производственную мощность в дни НМУ в Усть-Каменогорске
Согласно меморандуму, заключенному между «Казцинком» и департаментом экологии ВКО, обеспечивается беспрепятственный доступ специалистов на территорию металлургической площадки, передате агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.
23 октября экологи посетили производство, провели обследование источников выбросов и произвели необходимые замеры.
Компания также выполняет соглашение с Акиматом ВКО о снижении производственной мощности в период НМУ: в целом по металлургичесокму комплексу производительность уменьшена на 20%, на Цинковом заводе — до 50% в связи с проведением планово-профилактических работ.