«Казцинк» снизил производственную мощность в дни НМУ в Усть-Каменогорске

23 октября экологи посетили производство, провели обследование источников выбросов и произвели необходимые замеры.

Компания также выполняет соглашение с Акиматом ВКО о снижении производственной мощности в период НМУ: в целом по металлургичесокму комплексу производительность уменьшена на 20%, на Цинковом заводе — до 50% в связи с проведением планово-профилактических работ.