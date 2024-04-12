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    16:34, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Казселезащита: Материалы по незавершенной плотине Аксай переданы в АФМ

    плотина Аксай
    Фото: МЧС РК

    Незавершенное строительство плотины Аксай представляет большую опасность - в зоне селевого риска находится более 30 тысяч людей в Алматы. Об этом заявил руководитель ГУ «Казселезащита» Арман Ахметов, передает агентство Kazinform.

    Как проинформировал глава ГУ «Казселезащита», река Аксай относится к одной из селеопасных рек города Алматы. В верховьях реки Аксай расположено 25 ледников и 20 морено-ледниковых озер. Строительство селезадерживающей плотины Аксай имеет важное значение и имеет цель защитить жизни людей и хозяйствующие обьекты в селеопасной зоне.

     - В настоящее время строительство объекта приостановлено, в связи с неисполнением своих обязательств подрядчиком, и соответствующий договор расторгнут. По инициативе министра по чрезвычайным ситуациям РК Чингиса Аринова, нами соответствующие материалы переданы для принятия процессуального решения в АФМ РК. В зоне селевого риска находится более 30 тысяч людей, - отметил Арман Ахметов. 

    плотина Аксай
    Фото: МЧС РК

    По его словам, незавершенное строительство плотины представляет большой риск - в случаях прохождения селевого потока по реке Аксай в чаше селехранилища соберется селевая масса, которая приведет к прорыву недостроенной плотины и формированию вторичного селевого потока со смывом грунта.

    В настоящее время моренные озера находятся в зимнем режиме, угрозы прорыва озер не имеется.

    Как сообщалось ранее, министр по ЧС Чингис Аринов при инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай выявил опасные нарушения.

    Теги:
    МЧС Казселезащита Дамба Строительство Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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