Казселезащита: Материалы по незавершенной плотине Аксай переданы в АФМ

Незавершенное строительство плотины Аксай представляет большую опасность - в зоне селевого риска находится более 30 тысяч людей в Алматы. Об этом заявил руководитель ГУ «Казселезащита» Арман Ахметов, передает агентство Kazinform.

Как проинформировал глава ГУ «Казселезащита», река Аксай относится к одной из селеопасных рек города Алматы. В верховьях реки Аксай расположено 25 ледников и 20 морено-ледниковых озер. Строительство селезадерживающей плотины Аксай имеет важное значение и имеет цель защитить жизни людей и хозяйствующие обьекты в селеопасной зоне.

- В настоящее время строительство объекта приостановлено, в связи с неисполнением своих обязательств подрядчиком, и соответствующий договор расторгнут. По инициативе министра по чрезвычайным ситуациям РК Чингиса Аринова, нами соответствующие материалы переданы для принятия процессуального решения в АФМ РК. В зоне селевого риска находится более 30 тысяч людей, - отметил Арман Ахметов.

Фото: МЧС РК

По его словам, незавершенное строительство плотины представляет большой риск - в случаях прохождения селевого потока по реке Аксай в чаше селехранилища соберется селевая масса, которая приведет к прорыву недостроенной плотины и формированию вторичного селевого потока со смывом грунта.



В настоящее время моренные озера находятся в зимнем режиме, угрозы прорыва озер не имеется.

Как сообщалось ранее, министр по ЧС Чингис Аринов при инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай выявил опасные нарушения.