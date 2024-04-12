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    09:11, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Нарушения на плотине угрожают жизни 30 тыс алматинцам

    плотина
    Фото: pixabay.com

    Министром по ЧС Чингис Аринов при инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне «Аксай» выявил опасные нарушения, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    — При инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне «Аксай» были выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта (имеется угроза жизни около 30 тысяч жителей Алматы), в связи с чем им был инициирован вопрос перед руководством «Казселезащита» по передаче соответствующих материалов в АФМ РК для принятия процессуального решения, — сообщили в МЧС РК.

    В ведомстве отметили, что по результатам рассмотрения, возбуждено уголовное дело и ведется расследование по хищению бюджетных средств в отношении ответственных лиц подрядной организации.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Алматы Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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