Нарушения на плотине угрожают жизни 30 тыс алматинцам

Министром по ЧС Чингис Аринов при инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне «Аксай» выявил опасные нарушения, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

— При инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне «Аксай» были выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта (имеется угроза жизни около 30 тысяч жителей Алматы), в связи с чем им был инициирован вопрос перед руководством «Казселезащита» по передаче соответствующих материалов в АФМ РК для принятия процессуального решения, — сообщили в МЧС РК.

В ведомстве отметили, что по результатам рассмотрения, возбуждено уголовное дело и ведется расследование по хищению бюджетных средств в отношении ответственных лиц подрядной организации.