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    15:20, 25 Август 2024 | GMT +6

    КазМунайГаз снижает нефтедобычу за счет ремонта на Тенгизе и Кашагане

    нефть
    Фото: KMG

    КазМунайГаз на постоянной основе придерживается обязательств по добыче нефти в рамках Соглашения ОПЕК+, то есть квот, установленных Министерством энергетики Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

    В отношении крупных активов (ТОО "Тенгизшевройл", "Норт Каспиан Оперейтинг Компани н.в."), где КазМунайГаз является участником проектов совместно с иностранными партнерами, сообщаем, что на производственных линиях Тенгиза в настоящее время производятся ремонтные работы, а на проекте Кашаган в октябре текущего года планируются ремонтно-профилактические работы.

    Данные мероприятия приведут к значительному снижению добычи, что укладывается в рамки утвержденных квот по добыче нефти.

    Ранее сообщалось, что Казахстан актуализировал План компенсации переизбытка добычи нефти, включая перепроизводство в июле, и направил в Секретариат ОПЕК.

    Напомним, что чистая прибыль «Казмунайгаза» в январе-июне 2024 года составила 549,5 млрд тенге.

    Теги:
    Добыча Тенгиз Ремонт Кашаган КазМунайГаз Нефть
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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