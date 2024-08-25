КазМунайГаз снижает нефтедобычу за счет ремонта на Тенгизе и Кашагане

КазМунайГаз на постоянной основе придерживается обязательств по добыче нефти в рамках Соглашения ОПЕК+, то есть квот, установленных Министерством энергетики Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

В отношении крупных активов (ТОО "Тенгизшевройл", "Норт Каспиан Оперейтинг Компани н.в."), где КазМунайГаз является участником проектов совместно с иностранными партнерами, сообщаем, что на производственных линиях Тенгиза в настоящее время производятся ремонтные работы, а на проекте Кашаган в октябре текущего года планируются ремонтно-профилактические работы.

Данные мероприятия приведут к значительному снижению добычи, что укладывается в рамки утвержденных квот по добыче нефти.

Ранее сообщалось, что Казахстан актуализировал План компенсации переизбытка добычи нефти, включая перепроизводство в июле, и направил в Секретариат ОПЕК.

Напомним, что чистая прибыль «Казмунайгаза» в январе-июне 2024 года составила 549,5 млрд тенге.