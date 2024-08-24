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    18:31, 23 Август 2024 | GMT +6

    Чистая прибыль «Казмунайгаза» составила 549,5 млрд тенге

    КазМунайГаз
    Фото: КазМунайГаз

    Национальная компания «Казмунайгаз» нарастила свою чистую прибыль на 12,5% в январе-июне 2024 года, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как следует из финансового отчета компании за первое полугодие, сумма чистой прибыли составила 549,5 млрд тенге. Общая выручка выросла с 3,943 трлн тенге в первом полугодии 2023 года до 4,239 трлн тенге в 2024-м. 

    Производственные расходы компании выросли на 8,2% и составили 639 млрд тенге. В основном рост трат связан с индексациями заработных плат, а также увеличением транспортных расходов в связи с увеличением тарифов и объемов. Расходы на транспортировку в первом полугодии 2024 года выросли на 10,1%, составив 132 млрд тенге.

    Активы компании выросли на 3,7%, составив 17,5 трлн тенге. Обязательства «Казмунайгаза» достигли 6,9 трлн тенге, тем самым увеличившись на 6,2% за полгода. На 2,1% вырос капитал компании и составил 10,610 трлн тенге.

    Теги:
    Нефть/газ КазМунайГаз Экономика
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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