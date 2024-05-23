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    15:15, 23 Май 2024 | GMT +6

    КазМунайГаз планирует вложить $191 млн в геологоразведку

    Нефть
    Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg News

    Национальная компания  «КазМунайГаз» планирует инвестировать в геолого-разведочные работы в 2024 году 191 млн долларов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КМГ.

    Нацкомпанией планируется:

    • бурение первой поисковой скважины на участке Тургай палеозой глубиной 5 500 м за счет собственных средств КМГ. Геологические ресурсы (Р50) составляют 399 млн тонн;
    • бурение и испытание первой поисковой скважины на морском участке Абай глубиной 2 500 м (на условиях кэрри-финансирования);
    • получение контракта по разведочному участку Каражар. Геологические ресурсы (Р50) составляют 32 млн тонн;
    • получение контракта по разведочному участку Болашак совместно со стратегическим партнером. Геологические ресурсы по участку (Р50) составляют 344 млн тонн.

    Ранее АО НК «КазМунайГаз» опубликовало производственные отчеты за I квартал 2024 года. В отчетный период наблюдается рост добычи нефти и газа, а также их транспортировки, но идет снижение показателей переработки.

    Чистая прибыль «КазМунайГаза» в 2023 году составила 960 млрд тенге.

    Теги:
    Геология Нефть/газ Инвестиции КазМунайГаз Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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