КазМунайГаз планирует вложить $191 млн в геологоразведку

Национальная компания «КазМунайГаз» планирует инвестировать в геолого-разведочные работы в 2024 году 191 млн долларов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Нацкомпанией планируется:

бурение первой поисковой скважины на участке Тургай палеозой глубиной 5 500 м за счет собственных средств КМГ. Геологические ресурсы (Р50) составляют 399 млн тонн;

бурение и испытание первой поисковой скважины на морском участке Абай глубиной 2 500 м (на условиях кэрри-финансирования);

получение контракта по разведочному участку Каражар. Геологические ресурсы (Р50) составляют 32 млн тонн;

получение контракта по разведочному участку Болашак совместно со стратегическим партнером. Геологические ресурсы по участку (Р50) составляют 344 млн тонн.

Ранее АО НК «КазМунайГаз» опубликовало производственные отчеты за I квартал 2024 года. В отчетный период наблюдается рост добычи нефти и газа, а также их транспортировки, но идет снижение показателей переработки.

Чистая прибыль «КазМунайГаза» в 2023 году составила 960 млрд тенге.