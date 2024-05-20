«КазМунайГаз» отчитался о росте добычи и транспортировки нефти в 2024 году

АО НК «КазМунайГаз» опубликовал производственные отчеты за I квартал 2024 года. В отчетный период наблюдается рост добычи нефти и газа, а также их транспортировки, но идет снижение показателей переработки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Итак, в I квартале 2024 года производственные показатели «КазМунайГаза» выглядели следующим образом:

объем добычи нефти и газового конденсата вырос на 1,7% и составил 6,06 млн тонн;

объем добычи газа вырос на 4,6% и достиг 2,52 млрд кубометров;

объем транспортировки нефти увеличился на 14,2% и составил 21,54 млн тонн;

объем переработки углеводородного сырья (УВС) на казахстанских и румынских НПЗ снизился на 6,3% и составил 4,6 млн тонн.

В нацкомпании отмечают, что производственные показатели указаны в соответствии с долей владения КМГ в совместных и ассоциированных компаниях и 100% показателей для консолидируемых дочерних организаций. Показатели и результаты расчетов указаны с округлением, но при сравнении периодов использовались точные значения без округления.

Добыча нефти на Тенгизе увеличилась на 2,1% и составила 1,5 млн тонн (132 тысяч баррелей в сутки). Добыча попутного газа выросла на 3,4%, составив 839 млн кубометров. Увеличение добычи обусловлено высокой продуктивностью скважин, надежной работой заводов второго поколения и комплекса технологических линий, а также благоприятной температурой окружающей среды, влияющей на производительность заводов.

Добыча нефти на Кашагане на долю КМГ составила 780 тысяч тонн (68 тысяч баррелей в сутки) показав снижение на 1,7%. Снижение связано с ограниченностью мощностей по обратной закачке и переработке попутного газа. Добыча газа составила 501 млн кубометров, что сопоставимо с показателем первого квартала 2023 года.

Добыча нефти и конденсата на Карачаганаке увеличилась на 3,5% и составила 291 тысяч тонн (25 тысяч баррелей в сутки). Добыча газа увеличилась на 13% и составила 638 млн кубометров. Рост добычи обусловлен восстановлением возможности приема сырого газа со стороны Оренбургского газоперерабатывающего завода.

Объем добычи нефти и конденсата на операционных активах увеличился на 2,2% до почти 3,5 млн тонн (279 тысяч баррелей в сутки).

— Рост произошел преимущественно за счет приобретения 60% доли на месторождении Дунга (Мангистауская область) в ноябре прошедшего года. Добыча газа увеличилась на 2,4% до 543 млн кубометров преимущественно благодаря введенному в конце 2023 года в промышленную эксплуатацию газоконденсатному месторождению Рожковское (ТОО «Урал Ойл энд Газ», доля КМГ — 50%) в Западно-Казахстанской области, — говорится в сообщении АО НК «КазМунайГаз».

Также в КМГ отмечают рост экспортных поставок нефти в Европу, увеличение отгрузок с порта Актау, а также повышение показателей переработки нефти на казахстанских НПЗ.