Чистая прибыль «КазМунайГаза» в 2023 году составила 960 млрд тенге

Совет директоров АО НК «КазМунайГаз» предложил направить 300 млрд тенге из чистой прибыли на выплату дивидендов за 2023 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

Чистая прибыль «КазМунайГаза» составила 960 млрд тенге. Из них 300 млрд предлагается направить на выплату дивидендов, остальное оставить в распоряжении нацкомпании.

- Решением совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) от 15 мая 2024 года на основании аудированной финансовой отчетности предложено внести на рассмотрение общего собрания акционеров КМГ вопрос о распределении чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 960 млрд тенге в следующем порядке: сумму в размере 300 млрд тенге направить на выплату дивидендов акционерам КМГ; сумму в размере 660 млрд тенге оставить в распоряжении КМГ, – говорится в сообщении «КазМунайГаза» на сайте KASE.

Отмечается, что размер дивидендов за 2023 год остается прежним и составляет 491,71 тенге за одну акцию.

Решение о выплате дивидендов будет принято на годовом общем собрании акционеров 28 мая 2024 года. В случае одобрения выплата дивидендов стартует 24 июня 2024 года.