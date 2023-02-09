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КазМунайГаз и Лукойл получат по 50% в проекте на шельфе Каспия

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Февраля 2023, 22:20
КазМунайГаз и Лукойл получат по 50% в проекте на шельфе Каспия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане АО НК «КазМунайГаз» (КМГ)и ПАО «Лукойл» заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов» в казахстанском секторе Каспийского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу казахстанской компании.

Стороны подписали соглашение участников, договор купли-продажи 50%-й доли участия в уставном капитале ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» и соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора.

«Документы определяют права и обязанности недропользователя в рамках совместной деятельности по разработке участка недр. Таким образом, «Лукойл» стал стратегическим партнером АО НК «КазМунайГаз» в освоении данного участка недр на шельфе Каспия», - отмечается в сообщении КМГ.

Соглашения вступят в силу после завершения сделки купли-продажи между КМГ и «Лукойл» с целью закрепления паритетных долей в компании-операторе проекта — ТОО «Kalamkas-Khazar Operating».

6 февраля 2023 года КМГ получил право недропользования на участке недр «Каламкас море, Хазар, Ауэзов», расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря (сложный морской проект).


Фото: www.kmg.kz


КазМунайГаз   Нефть   Сотрудничество   Каспийское море  
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