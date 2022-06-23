23 Июня 2022 10:30

Каждый звонок может стать судьбоносным - инспектор дежурной части о работе «102»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дежурная часть - это лицо того или иного органа внутренних дел. Именно сюда в первую очередь обращаются граждане, кому нужна помощь. На оперативный номер «102» поступают все звонки о преступлениях и происшествиях. Сотрудник дежурной части должен принять информацию, оперативно обработать ее, чтобы помочь человеку в сложившейся ситуации. Корреспонденту МИА «Казинформ» инспектор дежурной части управления полиции Медеуского района Алматы, капитан полиции Райымбек Тойбергенулы сообщил, с какими трудностями люди обращаются в полицию.

- Райымбек Тойбергенулы, во-первых, поздравляю Вас с праздником - Днем казахстанской полиции. Для начала не могли бы рассказать, как Вы попали в органы внутренних дел?

- В органах внутренних дел я начал работать с 2014 года. Сначала был водителем, потом стал участковым, вот последние два года работаю в дежурной части Медеуского района.

- Какие задачи ставятся перед сотрудниками дежурной части?

- Моя работа требует большой ответственности. Мы принимаем меры по немедленному реагированию на каждое сообщение и проверяем полученную информацию. На сообщения о преступлении направляется следственно-оперативная группа, а для пресечения правонарушений на улицах, в общественных местах направляется патрульный экипаж «Буран». Мы следим за каждым вызовом: выясняем своевременно ли выехал наряд полиции на место происшествие. Можно сказать, что с каждым звонком решается судьба человека.

- Какие вызовы Вам больше запомнились?

- К нам поступают разные вызовы. От убийства до мелких преступлений. В день примерно обслуживаем по 100 вызовов, а порой бывает и больше. Это, в основном в выходные дни, в ночное время. Помню один случай: к нам поступил сигнал о том, что человека ранили ножом в сауне. Наши коллеги оперативно выехали на место и задержали подозреваемого по горячим следам. Таких случаев немало.

- Какой у Вас график работы?

- Мы работаем 24 часа. Работа начинается с 8 утра.

- Почему вы решили стать полицейским?

- Я не просто так решил носить полицейскую форму. С детства мечтал служить в правоохранительных органах. Мой папа был сотрудником полиции. Он стал для меня хорошим примером. Также по стопам отца пошли мои родные - брат и сестра. Я равнялся смотря на них.

- Не жалеете о своем выборе?

- Нет. Мне нравится своя работа. Для меня большая честь быть полицейским. Да, работа не из легких. Но ведь в каждой профессии есть свои сложности и особенности. Главное, чтобы человек занимался своим любимым делом.

- Что вы можете посоветовать будущим полицейским?

- Для начала надо иметь желание. Он должен уметь противостоять трудностям и быстро принимать решения. Важно также иметь физические данные и знать законы.

- В этом году исполняется 30 лет казахстанской полиции. Что можете пожелать своим коллегам?

- Я бы хотел также поздравить всех коллег и ветеранов с профессиональным праздником - с Днем полиции! Это праздник мужественных, сильных, смелых, избравших трудную и опасную профессию людей! Полицейские - это защитники народа. Желаю всем больших перспектив, карьерного роста, возможностей реализации и развития, успехов и безопасной работы. Пусть труд каждого будет всегда по достоинству оценен, а рабочие будни не приносят опасных сюрпризов.

- Спасибо за интервью!

23 июня в Казахстане отмечается День полиции, а в этом году ведомство празднует свое 30-летие.

23 июня 1992 года Верховный совет Республики Казахстан принял Закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» - это был первый правовой акт, определивший задачи и функции казахстанской полиции. 5 июня 2007 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим Указом утвердил 23 июня Днем полиции.

Министерство внутренних дел Казахстана является центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство системой органов внутренних дел в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны. Охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, пожарной безопасности, ликвидация чрезвычайных ситуаций являются приоритетными задачами ведомства.