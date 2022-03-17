Каждый может внести лепту в построение Нового Казахстана - зампред АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя–заведующий СекретариатомАссамблеи народа Казахстана Марат Азильханов высказался по поводу выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на совместном заседании палат Парламента РК с Посланием народу Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Все мы с большим вниманием слушали Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации». В Послании озвучена программа политических реформ, что ознаменовало начало нового этапа государственного строительства Нового Казахстана.

Озвученные реформы стали в то же время логичным и масштабным продолжением кардинальных трансформаций, начатых Касым-Жомартом Токаевым с первых дней его президентства.

Несомненно, инициативы казахстанского лидера станут базой для демократизации Казахстана и упрочения ключевого конституционного постулата о том, что источником власти является народ Казахстана.

Помимо ключевых политических преобразований Глава государства акцентировал внимание на антикризисных мерах в условиях турбулентной ситуации в геополитике и геоэкономике. Президент страны заверил, что у Казахстана имеется необходимый запас прочности для преодоления масштабного кризиса.

Казахстанский лидер продолжает давать ответы на самые злободневные вопросы. Касым-Жомарт Кемелевич показал, что слышит народ, так как все инициированные им реформы являются долгожданными.

Президент вновь отметил, что главный наш сберегающий ресурс – это единство народа. Сплоченность народа не дала реализоваться самым трагическим сценариям во время январских событий. Единство нации является главным условием претворения в жизнь масштабных преобразований.

«Вместе мы преодолеем любые вызовы и сделаем наш Казахстан еще лучше», - подчеркнул Глава государства.

Наш Президент призвал каждого гражданина стать строителем Нового Казахстана.

Мы все стоим на пороге масштабных перемен к лучшему. Сейчас как никогда нужна сплоченность народа для достижения этой понятной всем цели вместе, для преодоления этого пути вместе.

Ассамблея народа Казахстана полностью поддерживает задачи нового Послания и примет активное участие в их реализации», - сказал Марат Азильханов.