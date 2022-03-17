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    14:29, 17 Март 2022 | GMT +6

    Каждый может внести лепту в построение Нового Казахстана - зампред АНК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя–заведующий СекретариатомАссамблеи народа Казахстана Марат Азильханов высказался по поводу выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на совместном заседании палат Парламента РК с Посланием народу Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все мы с большим вниманием слушали Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации». В Послании озвучена программа политических реформ, что ознаменовало начало нового этапа государственного строительства Нового Казахстана.

    Озвученные реформы стали в то же время логичным и масштабным продолжением кардинальных трансформаций, начатых Касым-Жомартом Токаевым с первых дней его президентства.

    Несомненно, инициативы казахстанского лидера станут базой для демократизации Казахстана и упрочения ключевого конституционного постулата о том, что источником власти является народ Казахстана.

    Помимо ключевых политических преобразований Глава государства акцентировал внимание на антикризисных мерах в условиях турбулентной ситуации в геополитике и геоэкономике. Президент страны заверил, что у Казахстана имеется необходимый запас прочности для преодоления масштабного кризиса.

    Казахстанский лидер продолжает давать ответы на самые злободневные вопросы. Касым-Жомарт Кемелевич показал, что слышит народ, так как все инициированные им реформы являются долгожданными.

    Президент вновь отметил, что главный наш сберегающий ресурс – это единство народа. Сплоченность народа не дала реализоваться самым трагическим сценариям во время январских событий. Единство нации является главным условием претворения в жизнь масштабных преобразований.

    «Вместе мы преодолеем любые вызовы и сделаем наш Казахстан еще лучше», - подчеркнул Глава государства.

    Наш Президент призвал каждого гражданина стать строителем Нового Казахстана.

    Мы все стоим на пороге масштабных перемен к лучшему. Сейчас как никогда нужна сплоченность народа для достижения этой понятной всем цели вместе, для преодоления этого пути вместе.

    Ассамблея народа Казахстана полностью поддерживает задачи нового Послания и примет активное участие в их реализации», - сказал Марат Азильханов.


    Теги:
    Президент Ассамблея народа Казахстана Послание Президента РК-2022 АНК Реформы Токаева Общество
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