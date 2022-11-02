Каждый иностранный турист приносит экономике Казахстана $1500-2000 - Минкультуры

2 Ноября 2022, 13:46

2 Ноября 2022, 13:46

Каждый иностранный турист приносит экономике Казахстана $1500-2000 - Минкультуры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев заявил, что в Казахстане для 78 стран действует безвизовый режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы начали восстанавливать международные связи после двухлетних ограничений. Для 78 стран действует безвизовый режим. Сейчас по международному маршруту запущено 112 авиасообщений с 28 странами. Все развитые страны имеют безвизовый режим. Обычно безвизовый режим дается на паритетной основе. Мы даем безвизовый и нам должны дать безвизовый режим, но руководство приняло правильное решение. Даже исключая паритет мы для всех развитых стран дали безвизовый режим. В этом году добавились Андорра, Иран и Китай», - сказал вице-министр на встрече с туристическим сообществом в Алматы.

Он добавил, что каждый турист в Казахстане, по данным Нацбанка, тратит в среднем 1200-1500 долларов за один визит.

«Это серьезная сумма для нашей экономики. Мы попробовали по-другому пересчитать. Взяли объемы оказанных услуг и получилось так, что иностранные граждане тратят больше 2000 долларов. Нацбанк дает нам статистику по транзакциям с карточек. Наверное, люди еще приезжают с наличными. Каждый турист дарит экономике Казахстана 1500-2000 долларов. Мы должны создавать условия для качественного иностранного туризма», - отметил он.

По его словам, в последние годы в стране начали реализовываться масштабные инфраструктурные проекты. За три года 170 млрд долларов обеспечили 118 проектов: 643 км дорог, 291 км водопроводов и 321 км канализации, 108 км электрических сетей. В результате темпы инвестпроектов повысились.

Летом сообщалось, что в Казахстане ввели безвизовый режим для Индии, Ирана и Китая.