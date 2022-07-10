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    Безвизовый режим для Индии, Ирана и Китая ввели в Казахстане

    10 Июля 2022, 15:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 8 июля 2022 года Казахстан открывает в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. При этом, действоваший ранее, специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета миграционной службы МВД РК.

    Согласно условиям безвизового режима, граждане Индии, Ирана и Китая смогут въезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Разрешены поездки по деловым, частным, туристическим и целям.

    Важно отметить, суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дней в течение каждого 180-дневного периода. Нарушение данного условия влечет административную ответственность иностранца в виде:

    - штрафа от 10 до 25 МРП;

    - ареста до 15 суток;

    - выдворения за пределы Республики Казахстан, а также запрета на въезд в РК в течение пяти лет (по решению суда).

    Кроме того, иностранным гражданам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках безвизового режима. Для этих целей принимающей стороне (физическое или юридическое лицо) необходимо заблаговременно оформить соответствующее разрешение на работу и визу в РК.

    Постановление Правительства Республики Казахстан от 07.07.2022 г. № 494.

    Как ранее сообщалось, список безвизовых стран в Казахстане планируют увеличить до ста.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Китай Иран Индия МВД РК
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