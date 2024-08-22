50 золотых медалей завоевали участники международных олимпиад - Минпросвещения РК

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев подвел итоги прошедшего учебного года на августовском саммита работников образования, передает корреспондент агентства Kazinfrom.

- Прошлый учебный год был насыщен важными событиями и достижениями благодаря честному и неустанному труду около 600 тысяч преподавателей, работающих в образовательных организациях страны. По итогам 2023-2024 учебного года призовой фонд наших студентов на международной арене пополнился 424 медалями, из них 50 золотых, - отметил министр.

По его словам, каждый второй казахстанский участник занимал призовые места на лучших мировых олимпиадах.

- Это определенно ваша работа. Благодаря всесторонней поддержке Главы государства продолжается строительство 302 школ еще на 536 мест. Более 1,5 миллиона учащихся получили бесплатное горячее питание. Качество Интернета выросло в 3 раза. Заработная плата воспитателей детских садов выросла на 30 процентов, а стипендии студентам колледжей - на 50 процентов, - сказал Г. Бейсембаев.

С сентября прошлого года во всех школах введена единая образовательная программа. С открытием центров педагогической поддержки участие родителей в процессе обучения и воспитания ребенка возросло вдвое.

- У нас появились новые задачи, которые требуют развития и совершенствования казахстанской сферы образования. Это позволит повысить качество образования, усилить инклюзивность, сделать образование доступным для всех категорий детей, а также обеспечить безопасность детей. Школа должна быть комфортной и безопасной образовательной средой, где каждый ребенок может реализовывать свой потенциал и развиваться на благо страны. Основополагающими принципами нашей работы должны быть безопасность, доверие и уважение, - заявил министр просвещения.

Ранее Гани Бейсембаев высказался насчет подарков учителям к 1 сентября и рассказал, будут ли в Казахстане переносить начало учебного года.