Каждый второй отец в Японии берет отпуск по уходу за ребенком

В Японии впервые более половины мужчин воспользовались отпуском по уходу за ребенком: в 2025 финансовом году их доля достигла 50,9%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo .

Согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, в 2025 финансовом году показатель вырос на 10,4% по сравнению с предыдущим годом, увеличиваясь уже 13-й год подряд.

Рост связан с мерами правительства по стимулированию отцов брать декретный отпуск, в том числе внедрение более доступной программы послеродового отпуска по уходу за ребенком для отцов.

Для мужчин наиболее распространенный период отпуска составлял от одного до трех месяцев (30,3%). Среди женщин наибольшая доля (31,4%) брала отпуск на срок от 12 до 18 месяцев.

Правительство поставило цель повысить уровень предоставления отпуска по уходу за ребенком для отцов до 85% к 2030 году.

Ранее сообщалось, что Япония зафиксировала исторический минимум рождаемости в 2025 году.

Мы также писали о том, что декрет отцов пойдет в трудовой стаж при назначении пенсии в Казахстане.

Как оформить декретный отпуск для мужчин в Казахстане и что делать при отказе — читайте здесь.



