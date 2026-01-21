Каждый шаг на вес жизни — полковник о работе казахстанских саперов в Ираке

Одним из тех, кто ежедневно подтверждает значимость этой профессии, является полковник Самат Муханов — командир Центра разминирования Вооруженных сил РК. Его путь в инженерных войсках — история мужества, высокой ответственности и самоотверженного служения людям. В интервью Kazinform он рассказал о трудностях профессии сапера, важности характера, выдержке и смелости.

Полковник Муханов — офицер с уникальным боевым и миротворческим опытом. В 2003, 2006 и 2008 годах он находился в составе инженерно-саперного отряда специального назначения коалиционных сил в Республике Ирак. В должности командира группы занимался разминированием, поиском, обнаружением и уничтожением взрывоопасных предметов, а также проводил обучающие курсы по разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам. За проявленное мужество награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

С начала миротворческой миссии в Ираке представители Вооруженных сил Казахстана уничтожили более 4 миллионов взрывоопасных предметов, очистили 6718 кубических метров воды. С 2005 года в рамках обмена опытом казахстанскими инструкторами было обучено 572 курсанта Военной академии Ирака. Кроме того, военные врачи ВС РК оказывали медицинскую помощь на базе «Дельта» — помощь получили более 5000 человек, в основном женщины и дети, пострадавшие от террористических атак.

Фото из личного архива Самата Муханова

— Самат Жузбаевич, разминирование считается одной из самых опасных военных специальностей. Помните ли момент, когда осознали, что это — Ваше призвание?

— Когда я поступил в Алматинское высшее военное училище и выбрал факультет инженерных войск, тогда еще не до конца понимал, что именно меня ждет. Знал лишь, что инженер — это профессия, которая всегда будет востребована. Уже в процессе обучения меня по-настоящему заинтересовало военно-инженерное дело: взрывчатые вещества, средства взрывания, различные типы мин. Это увлекало все больше, и в какой-то момент я понял — это мое дело.

— Вы трижды находились в Ираке. Чем каждая командировка отличалась для Вас лично?

— Я служил в составе инженерно-саперного отряда специального назначения коалиционных сил в Ираке в 2003, 2006 и 2008 годах. Мы занимались разминированием, очисткой воды для питьевых и технических нужд, обучали иракских военнослужащих противодействию СВУ. Для меня каждая командировка — это прежде всего профессиональный рост. Я видел, как меняются вооружение, техника, подходы — от более простых к сложным и, самое главное, более безопасным для личного состава.

— Как семья переживала Ваши командировки, и что помогало Вам выдерживать разлуку?

— Конечно, близкие переживали. Это естественно. Но для офицера разлука с семьей начинается еще со стен училища: полевые выходы, учения, командировки. В таких миссиях, как в Ираке, мы становимся одной семьей — братьями по оружию. А в современном мире связь поддерживать легче: интернет, телефон — это тоже помогает.

— В работе сапера цена ошибки — жизнь. Что помогает сохранять хладнокровие?

— Ошибка одного сапера — это риск для всех. Поэтому каждый выход должен быть как первый. Страх должен присутствовать. Когда человек перестает бояться и становится самоуверенным — это прямой путь к ошибке.

Фото из личного архива Самата Муханова

— Бывают ли ситуации, когда приходится действовать не строго по инструкции, а интуитивно?

— Да, интуиция в нашей работе играет очень важную роль. Часто решения приходится принимать быстро, основываясь на опыте и анализе обстановки.

— Как Вы объясняете молодым военнослужащим, что сапер — это не только знания и техника?

— Я всегда подчеркиваю: наша работа — это в первую очередь работа над своей психикой. Характер, выдержка, самодисциплина здесь не менее важны, чем профессиональные навыки.

— Можно ли привыкнуть к постоянной угрозе?

— За годы миротворческой миссии наши саперы уничтожили более четырех миллионов взрывоопасных предметов. Со временем привыкаешь. Это становится частью жизни и службы.

— Как меняется человек, когда ежедневно видит последствия войны для мирных жителей?

— Психика и взгляды, конечно, меняются. Начинаешь иначе смотреть на жизнь, больше ценить мир и понимать, насколько важно, что руководство страны делает все для стабильности и безопасности в Казахстане.

— Медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін» — это признание мужества. А что для Вас лично является главной наградой за службу?

— Главная награда — это знания и опыт. И, конечно, мой сын, которому сейчас 17 лет. Он родился, когда я находился в Ираке.

Фото из личного архива Самата Муханова

— Как сегодня развивается Центр разминирования, которым Вы руководите?

— Центр разминирования был создан приказом Министерства обороны 15 июля 2019 года. Сегодня ведется работа по его дальнейшему развитию и совершенствованию инженерных войск. Участие в международных миссиях открывает новые горизонты для профессионального роста и позволяет нашим военнослужащим перенимать передовой опыт коллег из разных стран. Наши военнослужащие проходят обучение за рубежом, и это колоссальный опыт. Новые технологии появляются практически каждый год, и мы должны идти в ногу со временем.

— Что бы Вы сказали молодому офицеру, который раздумывает, идти ли в саперные подразделения?

— Сегодня созданы все условия для профессионального роста: современные средства инженерных войск, возможность обучения и участия в международных миссиях. Главное — желание служить и развиваться.

Отметим, что инженерные войска занимают особое место в Вооруженных силах нашей страны. В военное время инженеры занимаются обеспечением войск всем необходимым для непрерывного ведения боя (строят мосты и окопы, разминируют поля, прокладывают дороги и т. д.).

В мирное время оттачивают навыки работы с различными видами техники, изучают новые виды вооружения, при необходимости выполняют работу по ликвидации найденных боевых снарядов, разминированию.