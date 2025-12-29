РУ
    Каждый пятый ролик в рекомендациях YouTube — низкокачественный контент, созданный ИИ

    Низкокачественный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ) для накрутки просмотров, может составлять более 20 процентов ленты YouTube, передает агентство Kazinform. 

    Каждый пятый ролик в рекомендациях YouTube — низкокачественный контент, созданный ИИ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Это показало исследование компании Kapwing, занимающейся видеомонтажом. 

    Аналитики изучили 100 самых популярных видеоканалов в 150 странах, чтобы понять, насколько распространенным стало использование некачественного контента, созданного с помощью ИИ, на местном уровне.

    Исследование выявило 278 каналов, полностью состоящих из ИИ-слопа (низкокачественного контента, созданного с помощью искусственного интеллекта). По оценкам, они приносят около $117 млн дохода ежегодно.

    Согласно отчету, популярные в Испании каналы, посвященные некачественной продукции, созданной с помощью искусственного интеллекта, имеют в общей сложности 20,22 миллиона подписчиков — это больше, чем в любой другой стране. В тройке также находятся Египет (17,91 млн) и США (14,47 млн).

    Только в Южной Корее популярные каналы, пропагандирующие деструктивное мышление, набрали 8,45 миллиарда просмотров, что в 164 раза больше, чем все население страны.

    Пять из десяти других популярных каналов с видео, снятых с использованием искусственного интеллекта и набравших наибольшее количество просмотров, базируются в Южной Корее, а остальные — в Египте, Бразилии и Пакистане. 

    — Генеративный ИИ — это инструмент, и, как любой инструмент, его можно использовать для создания как высококачественного, так и низкокачественного контента. Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы предоставлять нашим пользователям доступ к высококачественному контенту, независимо от способа его создания. Весь контент, загружаемый на YouTube, должен соответствовать нашим правилам сообщества, и если мы обнаружим, что контент нарушает какие-либо правила, мы его удалим, — заявил представитель YouTube. 

    YouTube сталкивается с дилеммой в отношении контента, созданного с помощью ИИ. 

    С одной стороны, генеральный директор YouTube Нил Мохан называет генеративный ИИ самым значительным прорывом для YouTube. 

    С другой стороны, он опасается, что рекламодатели почувствуют себя обесцененными из-за того, что их реклама будет размещена на ИИ-слопах.

    Анализ данных YouTube за июль, проведенный Guardian, показал, что почти «каждый десятый из самых быстрорастущих каналов YouTube в мире демонстрирует исключительно контент, созданный с помощью ИИ».

    Ранее эксперты предупредили об опасности «ИИ-Иисусов» в Рождество. 

