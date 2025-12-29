Каждый пятый ролик в рекомендациях YouTube — низкокачественный контент, созданный ИИ

Это показало исследование компании Kapwing, занимающейся видеомонтажом.

Аналитики изучили 100 самых популярных видеоканалов в 150 странах, чтобы понять, насколько распространенным стало использование некачественного контента, созданного с помощью ИИ, на местном уровне.

Исследование выявило 278 каналов, полностью состоящих из ИИ-слопа (низкокачественного контента, созданного с помощью искусственного интеллекта). По оценкам, они приносят около $117 млн дохода ежегодно.

Согласно отчету, популярные в Испании каналы, посвященные некачественной продукции, созданной с помощью искусственного интеллекта, имеют в общей сложности 20,22 миллиона подписчиков — это больше, чем в любой другой стране. В тройке также находятся Египет (17,91 млн) и США (14,47 млн).

Только в Южной Корее популярные каналы, пропагандирующие деструктивное мышление, набрали 8,45 миллиарда просмотров, что в 164 раза больше, чем все население страны.

Пять из десяти других популярных каналов с видео, снятых с использованием искусственного интеллекта и набравших наибольшее количество просмотров, базируются в Южной Корее, а остальные — в Египте, Бразилии и Пакистане.

— Генеративный ИИ — это инструмент, и, как любой инструмент, его можно использовать для создания как высококачественного, так и низкокачественного контента. Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы предоставлять нашим пользователям доступ к высококачественному контенту, независимо от способа его создания. Весь контент, загружаемый на YouTube, должен соответствовать нашим правилам сообщества, и если мы обнаружим, что контент нарушает какие-либо правила, мы его удалим, — заявил представитель YouTube.

YouTube сталкивается с дилеммой в отношении контента, созданного с помощью ИИ.

С одной стороны, генеральный директор YouTube Нил Мохан называет генеративный ИИ самым значительным прорывом для YouTube.

С другой стороны, он опасается, что рекламодатели почувствуют себя обесцененными из-за того, что их реклама будет размещена на ИИ-слопах.

Анализ данных YouTube за июль, проведенный Guardian, показал, что почти «каждый десятый из самых быстрорастущих каналов YouTube в мире демонстрирует исключительно контент, созданный с помощью ИИ».

Ранее эксперты предупредили об опасности «ИИ-Иисусов» в Рождество.