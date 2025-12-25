Эксперты предупреждают об опасности «ИИ-Иисусов» в Рождество

В это Рождество несколько симуляций Иисуса на основе ИИ предлагают религиозные советы и поддержку во время праздников.

За последний год появились несколько новых платформ с Иисусом на ИИ, предлагающих пользователям разные площадки, где можно поговорить с Сыном Божьим и другими религиозными и историческими фигурами.

Однако по словам экспертов, это потенциально опасно для молодых людей или тех, кто мало разбирается в технологиях и внезапно начинает использовать «Иисусов» на ИИ, чтобы получать ответы на фундаментальные вопросы о праздновании Рождества, потому что они не могут «оценить достоверность звучащих утверждений».

— У них нет никакой опоры для проверки таких ответов, и именно поэтому это может быть крайне проблематично, — сказала Хайди Кэмпбелл, профессор коммуникаций и религиоведения Техасского университета A& M в США.

Исследовательница Хельсинкского университета Физа Васудева предположила, что чатботы «Иисус» вероятно используют генеративные модели ИИ, такие как ChatGPT или DeepSeek, чтобы отвечать на вопросы вроде «почему празднуется Рождество» и «расскажи историю рождения Иисуса».

По словам Васудевы, такие чат-боты могут использовать реальные цитаты из Библии или комментарии к тексту, чтобы формировать свои ответы.

Но есть опасение, что технологии также привносят свои предубеждения в эти приложения с образом Иисуса.

Например, ChatGPT от американской компании OpenAI может неточно отвечать на вопросы о незападных религиях или выдавать ответы, основанные на стереотипах и дискриминации. То же касается DeepSeek в отношении католической религии, поскольку эта модель обучена на китайских наборах данных.

— Тот, кто отбирает обучающие данные, по сути курирует и религиозные традиции… в какой-то мере тоже, — заявила Физа Васудева.

Васудева советует не пользоваться Иисусом на ИИ в Рождество или, по крайней мере, использовать его умеренно.

— Проведите время с семьей и друзьями. А если все же придется воспользоваться, делайте это осознанно, помните о рисках и относитесь к нему как к инструменту, который может помочь, а не полагайтесь на него чрезмерно, — добавила она.

