    18:09, 16 Март 2026 | GMT +5

    Каждый четвертый ребенок — первенец: статистика рождаемости в Казахстане

    За 12 месяцев 2025 года в Казахстане родилось 335 тыс. детей из них 51,5% — мальчики, 48,5% — девочки, передает Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    204,9 тыс. детей или 61,2% из общего числа родившихся появились на свет в городской местности, остальные 130 тыс. детей — 38,8% в сельской.

    Общий коэффициент рождаемости в 2025 году составил 16,43 на 1000 человек. Наибольшие коэффициенты рождаемости отмечены в Туркестанской (22,22 человек на 1000 населения), Мангистауской (21,40) областях и городе Шымкент (21,76).

    Основная доля рождений приходится на женщин в возрасте 25-29 лет — 27%, а также 30-34 лет — 26,1%. В прошлом году девушки младше 20 лет родили 10,4 тыс. детей, а женщины старше 50 лет — 148 детей. Наибольшее число рождений у матерей до 20 лет зафиксировано в Туркестанской области, а у матерей старше 50 лет — в городе Алматы.

    Средний возраст матери в 2025 году составил 29,9 лет, при рождении первого ребенка — 25,3 лет.

    24% родившихся детей стали первенцами в семье — 79,8 тыс. детей, четвертым ребенком по очередности в семье стало более 53,5 тыс. детей, что составляет 16% от всех родившихся.

    За рассматриваемый год число появившихся на свет двойни составило 3430, троен — 26.

    Диана Калманбаева
