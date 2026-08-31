Каждый четвертый ребенок от 5 до 9 лет в Казахстане имеет избыточный вес — данные Минздрава

В Казахстане необходимо системно ограничивать продвижение продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров, ориентированное на детей. Об этом в ответ на запрос Kazinform сообщили в Национальном научном центре развития имени Салидат Каирбековой Министерства здравоохранения РК.

— Проблема потребления фастфуда детьми приобрела системный характер и требует комплексных решений, — отметили в институте.

По данным мультииндикаторного кластерного обследования MICS, проведенного Бюро национальной статистики совместно с ЮНИСЕФ в 2024 году, избыточная масса тела выявлена у 23,2% детей в возрасте от 5 до 9 лет — фактически у каждого четвертого ребенка младшего школьного возраста.

Серьезную обеспокоенность специалистов вызывает и формирование пищевых привычек в подростковом возрасте.

Согласно международному исследованию HBSC, проведенному в Казахстане в 2022 году среди подростков 11, 13 и 15 лет, 66,6% опрошенных употребляли сахаросодержащие напитки не реже одного раза в неделю. При этом 14,4% делали это ежедневно. Сладости или шоколад ежедневно употребляли 26,6% подростков, а энергетические напитки еженедельно — 17,5%, в том числе 3% ежедневно.

— Неблагоприятные пищевые привычки сопровождаются ростом рисков заболеваний, — подчеркнули в Национальном научном центре развития имени Салидат Каирбековой.

По данным Министерства здравоохранения, в 2025 году среди детей и подростков до 18 лет зарегистрировано 1 104 случая сахарного диабета 2 типа, из них 237 выявлены впервые. Как отмечается в ответе института, диабет 2 типа связан с избыточной массой тела, несбалансированным питанием и недостаточной физической активностью.

Еще одним последствием высокого потребления сахара специалисты называют ухудшение стоматологического здоровья.

В 2025 году среди детей зарегистрировано 110 236 случаев кариеса. По результатам профилактических осмотров, проведенных в первом полугодии 2026 года, выявлено 80 169 случаев кариеса — на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом в институте обращают внимание, что современная пищевая среда уже давно не ограничивается традиционными объектами быстрого питания.

— Сегодня дети сталкиваются с продвижением такой продукции в торговых сетях, социальных сетях, блогерском контенте, видеоиграх, на маркетплейсах и в приложениях доставки, — говорится в ответе на запрос Kazinform.

Как отмечают специалисты, выбор такой продукции стимулируется скидками, подарками, игрушками, использованием популярных персонажей, участием известных спортсменов, комбинированными наборами и бесплатной доставкой.

Масштаб цифрового канала также продолжает расти. По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году объем розничной электронной торговли в Казахстане достиг 3,77 трлн тенге. Расчетный объем дистанционной реализации товаров категории «продукты питания» составил около 314 млрд тенге. При этом этот показатель не полностью учитывает заказы готовой еды из ресторанов и организаций общественного питания.

В качестве одного из примеров регулирования специалисты приводят опыт Великобритании. С 5 января 2026 года там ограничена реклама менее здоровой пищевой продукции на телевидении до 21:00, а ее платное продвижение в интернете запрещено круглосуточно.

Кроме того, экономические меры могут стимулировать производителей менять состав продукции. После объявления в Великобритании в 2016 году о введении дифференцированного сбора на сахаросодержащие напитки среднее содержание сахара в охваченной им продукции в период с 2015 по 2020 год снизилось на 46%.

В Казахстане с 1 сентября 2025 года действует новый стандарт школьного питания, предусматривающий снижение содержания сахара и соли, ограничение использования отдельных видов продукции и формирование сбалансированного меню. С 1 января 2025 года также ограничена реализация энергетических напитков лицам младше 21 года, а с 20 января 2026 года установлена административная ответственность за нарушение этого требования.

В научном центре считают, что следующим шагом должна стать единая система регулирования, охватывающая не только школы и торговые объекты, но и цифровую среду.

— На следующем этапе необходимо сформировать единую систему мер, охватывающую организации образования и прилегающие территории, торговые объекты, телевизионную, наружную и цифровую рекламу, социальные сети, блогеров, маркетплейсы и приложения доставки, — говорится в ответе института.

Особого внимания, по мнению специалистов, требует реклама с использованием детских образов, популярных персонажей, известных спортсменов, игрушек, подарков, конкурсов и других механизмов, формирующих спрос у детей.

— Для практического применения этих мер необходимы единые и измеримые критерии пищевой продукции с высоким содержанием сахара, соли, насыщенных и трансжиров. Они должны применяться независимо от производителя, места реализации и канала доставки, — подчеркнули в институте.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев также поручил Правительству разобраться с проблемой агрессивной рекламы фастфуда.

— Отдельный вопрос — агрессивная реклама фастфуда, заполонившая публичное пространство. Она формирует устойчивые вредные привычки, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, негативно сказывается на трудовом потенциале страны, — сказал Глава государства на Августовской конференции педагогов в Астане.

Президент отметил, что многие государства запрещают либо ограничивают рекламу продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, ориентированную на подрастающее поколение.

— Правительству все же нужно досконально разобраться в этой проблеме, имея в виду прежде всего здоровье наших детей, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал принять срочные меры для систематизации и правильного применения искусственного интеллекта детьми и педагогами и поручил избавить педагогов от бумажной волокиты и лишних проверок.